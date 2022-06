Calciomercato Napoli News/ Ansia per Koulibaly, tre giocatori bloccano le entrate

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KOULIBALY SUL FILO

Sono giorni concitati per il calciomercato Napoli: naturalmente tiene banco la vicenda Dries Mertens di cui abbiamo parlato, ma un altro giocatore che potrebbe lasciare i partenopei in questa sessione estiva è Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023: naturalmente l’obiettivo sarebbe quello di non farlo arrivare a scadenza per evitare un’altra situazione come in passato, ma il tempo stringe e, anche se poi ci sarebbero mesi per rinnovare, è chiaro che il Napoli debba trovare la quadratura del cerchio quanto prima.

Come sappiamo su Koulibaly è forte il pressing della Juventus, che valuta altre opzioni per rinforzare la difesa ma avrebbe nel senegalese il primo obiettivo sulla lista, soprattutto se Matthijs De Ligt dovesse partire (ma le due operazioni possono anche essere separate). Bisognerà vedere se i bianconeri riusciranno a presentare un’offerta degna di questo nome, visto che Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di svendere; in favore del Napoli gioca anche il fatto che, a differenza di quanto accaduto con Gonzalo Higuain sei anni fa, Koulibaly sarebbe restio a firmare per la Juventus non volendo dare un dispiacere ai tifosi. Staremo a vedere quello che succederà…

LE USCITE BLOCCANO LE ENTRATE

Nel frattempo il calciomercato Napoli starebbe anche lavorando sulle entrate, e i nomi sulla lista non mancano: nei giorni scorsi abbiamo infatti parlato degli esterni offensivi, tutti profili che piacciono molto a Luciano Spalletti. Per Gerard Deulofeu ci sarebbe già una base di accordo; per Ola Solbakken il Napoli starebbe tentando un inserimento ai danni della Roma, che ha già trovato l’intesa con il calciatore ma è ai ferri corti con il Bodo/Glimt per screzi risalenti all’incrocio in Conference League.

Infine c’è l’idea Josip Brekalo, il croato che ha giocato l’ultima stagione nel Torino è di proprietà del Wolfsburg e si starebbe lavorando su una proposta economica adeguata. Il problema del Napoli è che prima bisogna risolvere le situazioni in uscita: Matteo Politano sarebbe il giocatore pronto a liberare spazio e con lui Adam Ounas, ma per ora il Valencia e la coppia Torino-Monza non hanno fatto passi avanti. I pipistrelli vorrebbero anche Diego Demme, che potrebbe tornare anche in Germania (lo cerca l’Eintracht); anche qui però bisogna sottostare agli incroci di calciomercato, e allora il tempo passa senza che qualcosa si sia ancora mossa…

