Calciomercato Napoli News/ Buongiorno rifiuta la Juventus, Di Lorenzo e Kvara rimangono (4 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BUONGIORNO RIFIUTA I BIANCONERI

Il calciomercato Napoli è pronto al grande colpo estivo vale a dire Alessandro Buongiorno. Gli Azzurri hanno chiuso l’accordo con il Torino per 35 milioni più 5 di bonus. Eppure la Juventus era andata oltre ovvero a 42 più 5 di bonus, ma lo stesso giocatore ha rifiutato la destinazione.

Il cuore granata ha fatto la differenza: il giocatore, tifoso del Torino sin da bambino, si è opposto ad un trasferimento ai rivali cittadini della Juventus. Per questo motivo Buongiorno vestirà la maglia del Napoli. Un acquisto importantissimo per la nuova difesa di Antonio Conte.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RESTANO DI LORENZO E KVARASTKHELIA

Per un giocatore, due che rimangono. Il calciomercato Napoli, in piena gestione di Conte, si fa sentire. Come aveva annunciato l’allenatore sia Di Lorenzo sia Kvaratskhelia non si muoveranno. Le parole dell’ex commissario tecnico dell’Italia ha convinto entrambi a rimanere.

Il terzino annuncerà la prossima settimana la propria volontà davanti alle telecamera, come aveva promesso durante i campionati Europei. Per Kvaratskhelia bisognerà attendere la firma: a Milano andrà in scena l’incontro tra la società partenopea e l’entourage del georgiano.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LA SITUAZIONE HERMOSO. DORGU SE PARTE MARIO RUI

Ci sono ancora due trattative che tengono banco per quanto riguarda il calciomercato Napoli. La prima riguarda lo stallo per Hermoso con i partenopei che hanno offerto un triennale da 3.5 milioni mentre il calciatore, in uscita dall’Atletico Madrid, ne chiederebbe 5. Forbice di 1 milione e mezzo che verrà discussa nei prossimi giorni.

Per le fasce, se mai dovesse partire Mario Rui dinanzi ad un’offerta interessante, il Napoli avrebbe già accuratamente scelto il sostituto del portoghese. Stiamo parlando di Dorgu, giocatore del Lecce. Il classe 2004 nasce terzino, ma nell’ultima parte di stagione sotto l’attenta guida di Gotti si è sposta fino a comporre il tridente della batteria dei trequartisti.











