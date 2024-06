Calciomercato Napoli News/ Kvaratskhelia rifiuta offerta di rinnovo, Meret resta per Conte (30 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KVARATSKHELIA RIFIUTA L’OFFERTA DI RINNOVO

Napoli in ansia per il futuro di Kvaratskhelia, soprattutto dopo il blitz in Germania del presidente Aurelio De Laurentiis col ds Manna e l’esperto di contratti Chiavelli per evitare che si apra un fronte di calciomercato. La visita avrebbe fatto piacere al giocatore, che si era sentito sottovalutato dal club partenopeo visto che il suo ingaggio è fermo a 1,8 milioni di euro l’anno, nonostante la vittoria dello scudetto di due anni fa.

Il Napoli ha proposto il prolungamento fino al 2029 con compenso portato a 5 milioni di euro che potrebbe arrivare a 7 con i bonus ma, stando ai rumors di calciomercato riportati dal Corriere dello Sport, Kvaratskhelia avrebbe respinto la proposta per due ragioni: in primis vuole restare concentrato sugli Europei 2024, visto che la sua Georgia dovrà affrontare la Spagna agli ottavi di finale, in secondo luogo è forte l’interesse del Paris St Germain, che ha bussato alla porta del Napoli con un’offerta di 100 milioni di euro, mentre al calciatore offre un ingaggio a doppia cifra.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: MERET VUOLE RESTARE PER CONTE

Il Napoli vorrebbe evitare di correre il rischio di perdere Kvaratskhelia, peraltro pare che il presidente De Laurentiis abbia palesato un certo fastidio per la mossa di calciomercato del Paris St Germain, ma comunque non intende cedere il giocatore, che per il nuovo allenatore Antonio Conte è un punto fermo. Dunque, non dovrebbe partire a prescindere dal rinnovo, ma di sicuro l’adeguamento dell’ingaggio resta un nodo che non fa star tranquilli i tifosi partenopei.

Un altro giocatore che non dovrebbe partire è Meret, ma in questo caso ci sono le parole del suo agente Pastorello a confermarlo: intervenuto ai microfoni di Rai 2, ha spiegato che l’arrivo di Conte ha convinto il portiere a restare al Napoli, una volontà reciproca visto che la dirigenza non voleva rinunciarci, ma bisogna sedersi al tavolo con la dirigenza partenopea per discutere del rinnovo del suo contratto, visto che è in scadenza alla fine della prossima stagione.

