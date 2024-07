Calciomercato Napoli News/ Cajuste e Gaetano “bloccano” Brescianini, un giovane nel mirino (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: BRESCIANINI DIPENDE DALLE CESSIONI

Sappiamo che uno dei nomi che il calciomercato Napoli sta maggiormente puntando a centrocampo è quello di Marco Brescianini. Sul giocatore del Frosinone, reduce da un’ottima stagione, ci sarebbero altre squadre di Serie A e per la precisione Atalanta, Fiorentina e Lazio; concorrenza non indifferente perché Brescianini potrebbe vedere per sé il rischio di avere poco spazio nel Napoli, e dunque scegliere una piazza con anche minori pressioni per provare a replicare il minutaggio avuto sotto la guida di Eusebio Di Francesco. Il Napoli ci pensa, ma non ha fretta; meglio, prima dovrà valutare alcuni calciatori che potrebbero lasciare la rosa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ultimi dettagli per Buongiorno. Offerta per Wesley? (10 luglio 2024)

Antonio Conte però vuole utilizzare il ritiro di Dimaro per farsi un’idea: i due nomi che possono lasciare a centrocampo sono Fred Cajuste, lo svedese che ha convinto davvero poco lo scorso anno, e Gianluca Gaetano rientrato dall’ennesimo prestito in carriera. Per quest’ultimo si parlerebbe finalmente di cessione a titolo definitivo: a Cagliari ha fatto bene e il Napoli sa che può monetizzare, lasciando anche libero il ragazzo di prendere il volo con un futuro ben delineato. A pensarci sono lo stesso Cagliari e il Parma, ma anche per lui come per Cajuste si deciderà solo dopo il ritiro, e chiaramente questo allungherà i tempi per Brescianini

Calciomercato Napoli News/ Il PSG fa follie per Osimhen e Kvara. Incontro per Di Lorenzo (9 luglio 2024)

UN GIOVANE NEL MIRINO

Nel frattempo Giovanni Manna porta avanti il calciomercato Napoli anche pensando al talento verde: come riporta la Gazzetta dello Sport, a fianco dei colpi già fatti in difesa (Rafa Marin e Alessandro Buongiorno), è spuntato il classe 2006 Giovanni Leoni. Gioca nella nazionale Under 18 ed è di proprietà della Sampdoria: l’anno scorso è stato girato in prestito al Padova ma qui è stato utilizzato prevalentemente nel secondo campionato Primavera, così a gennaio i blucerchiati lo hanno fatto tornare alla base e da marzo in avanti Leoni è stato un titolare inamovibile nella difesa a quattro di Andrea Pirlo, riuscendo a maturare parecchia esperienza in un campionato difficile come la Serie B.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Spunta l'ipotesi Emre Can, dal PSG 100 milioni per Osimhen (9 luglio 2024)

Il Napoli lo sta tenendo d’occhio da tempo, ma su di lui sarebbe spuntata l’Inter: i nerazzurri, si dice, potrebbero inserire nella trattativa il cartellino o comunque il rinnovo del prestito di Sebastiano Esposito, che nell’ultima stagione ha giocato proprio con la Sampdoria segando 6 gol. Si profila dunque un braccio di ferro per Leoni, il calciomercato Napoli ha comunque già archiviato due acquisti in difesa e, per quanto riguarda la zona centrale, sa di poter contare anche su un Mathias Olivera che in Copa America con l’Uruguay sta giocando in quel ruolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA