Calciomercato Napoli news, Di Lorenzo rimane: Il comunicato/ La prima “vittoria” di Conte… (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DI LORENZO RIMANE!

Il calciomercato Napoli ha messo la parola fine alla telenovela Giovanni Di Lorenzo. Il terzino nonché capitano degli azzurri, con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2022/2023, rimarrà in Campania ancora a lungo stando a quanto si legge dal comunicato ufficiale fatto dalla società.

Erano tante le voci di calciomercato che lo vedevano via da Napoli, in particolar modo alla Juventus, senza dimenticare le avances fatte dalle milanesi, soprattutto il Milan. Si era parlato recentemente anche di un incontro tra le parti: Di Lorenzo e il suo agente da una parte, De Laurentiis e Manna dall’altra.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MANTENUTA LA PROMESSA A CONTE

Alla fine ha vinto il Napoli, anzi, Antonio Conte: il tecnico era stato subito chiaro circa il ruolo di Giovanni Di Lorenzo. Per l’allenatore pugliese, il capitano non era mai stato in discussione, tutt’altro, la sua permanenza insieme a quella di Kvaratskhelia erano tra le richieste principali di Conte.

“Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa – tratto dal comunicato – che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il “chiarimento” è avvenuto positivamente già da alcune settimana”. Una presa di posizione a dir poco netta.

La parte finale è probabilmente quella più forte: “Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli“. Insomma, confermato la fascia al braccio ma soprattutto l’importante all’interno sia dello spogliatoio sia in campo. La speranza per i tifosi sia un anno simile a quello sotto la guida di Spalletti e non il lontano parente visto nell’ultima stagione, Europei negativi compresi.

