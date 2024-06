DIRETTA PRESENTAZIONE ANTONIO CONTE NAPOLI/ Video streaming tv: una nuova sfida (26 giugno 2024)

DIRETTA PRESENTAZIONE ANTONIO CONTE NAPOLI: L’ENNESIMO RILANCIO

La presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli rappresenta, lo abbiamo detto, l’ennesima ripartenza del tecnico salentino in una società che ha bisogno di rialzare la testa: la carriera di Conte ormai è piena di episodi come questo e raramente l’allenatore ha deluso. Gli esempi sono noti: dal Bari riportato in Serie A (e poi anche il Siena) alla Juventus reduce da due settimi posti e l’esclusione dalle coppe, condotta per mano a vincere tre scudetti consecutivi aprendo di fatto lo straordinario ciclo arrivato poi a nove titoli con Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, ma anche a due finali di Champions League.

Conte ha poi allenato l’Italia che aveva fatto flop al Mondiale 2014, le ha ridato identità e carattere e l’ha portata ai rigori nei quarti degli Europei contro la Germania; al Chelsea ha vinto la Premier League dopo qualche stagione poco brillante, all’Inter ha portato in dote uno scudetto atteso dall’addio di José Mourinho, infine al Tottenham ha portato una squadra in difficoltà alla qualificazione in Champions League. Certo: è opinione comune dettata dalla realtà che Conte non abbia “vita lunga” nella stessa squadra per il modo che ha di spremere i suoi giocatori ma anche di spostare sempre più in alto l’asticella; è innegabile però che come nuovo allenatore del Napoli possa realmente fare bene e sia forse l’uomo giusto. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA PRESENTAZIONE DI ANTONIO CONTE NAPOLI IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Non dovrebbe essere disponibile una vera e propria diretta tv della presentazione di Antonio Conte: la conferenza stampa del nuovo allenatore del Napoli sarà chiaramente seguita da Sky Sport, che però dovrebbe fare qualche incursione con il suo canale generalista Sky Sport News (numero 200 del decoder) senza la messa in onda integrale. Tuttavia, la società partenopea ha fatto sapere che la presentazione di Antonio Conte sarà trasmesso in diretta streaming video: nello specifico vi dovrete recare sul canale YouTube ufficiale del Napoli.

PRESENTAZIONE ANTONIO CONTE NAPOLI: IL NUOVO ALLENATORE

Il giorno atteso da tutti i tifosi partenopei è arrivato: mercoledì 26 giugno avremo la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Come già comunicato dal club, l’evento si terrà presso il Palazzo Reale della città partenopea con inizio alle ore 15:15, una presentazione che ci aspettiamo essere in pompa magna per un allenatore che, almeno per il momento, è riuscito a scaldare i cuori di una piazza sempre molto esigente e attenta alle scelte di calciomercato e non solo, un pubblico che dopo aver festeggiato uno scudetto atteso 33 anni è tornato a soffrire con un Napoli arrivato addirittura decimo nell’ultimo campionato, e costretto a rimanere fuori dalle coppe.

Anche per questo la diretta della presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli è particolarmente attesa: un volto nuovo, un tecnico che nel corso della carriera ha dimostrato di saper unire il carattere sanguigno e verace a grandi qualità, soprattutto quando si trova a dover risalire la corrente con una squadra in difficoltà. Storia e carriera parlano per Conte, che ha vinto o fatto bene ovunque sia andato; da vedere chiaramente cosa il presidente Aurelio De Laurentiis gli abbia chiesto, ma anche gli obiettivi della società saranno forse un argomento nell’imminente presentazione di Antonio Conte.

PRESENTAZIONE ANTONIO CONTE NAPOLI: IL RITORNO DEL SALENTINO

La presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli rappresenta un giorno importante per i tifosi partenopei: abbiamo più volte percorso le tappe che hanno portato il Napoli da uno scudetto dominato al decimo posto in classifica, un cammino passato dall’addio di Luciano Spalletti ai tre allenatori che si sono succeduti in panchina nel 2023-2024. Prima Rudi Garcia uscito “vincitore” dal famoso casting di De Laurentiis, poi il ritorno dopo dieci anni di Walter Mazzarri, infine la suggestione Francesco Calzona che qualcuno ha detto fosse arrivato anche e soprattutto per favorire l’approdo di Marek Hamsik.

Al netto di questo, il Napoli è sprofondato: per uscire dalle sabbie mobili aveva bisogno di un nome forte ma soprattutto di un allenatore che fosse affamato tanto quanto la squadra. Dopo aver sondato la possibilità che Gian Piero Gasperini lasciasse l’Atalanta, il Napoli ha infine scelto Conte con il quale i contatti erano già stati presi lo scorso anno, e che attendeva una proposta concreta per tornare in Serie A dopo essere stato esonerato dal Tottenham. Adesso vedremo: sicuramente già in termini di calciomercato Conte dovrà lavorare tra chi ha chiesto la cessione e chi potrebbe arrivare, ma noi intanto ci concentriamo sulla conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore.











