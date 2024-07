Calciomercato Napoli News/ Il PSG vuole Osimhen. A centrocampo si pensa a Emre Can (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUIS ENRIQUE PAZZO DI OSIMHEN

Il calciomercato Napoli è pronto alla cessione tanto attesa di Victor Osimhen. Il nigeriano, ormai separato in casa, è accostato a diverse squadre ma fin qui nessuna è sembrata intenzionata allo scatto decisivo vale a dire il pagamento della clausola di 120 milioni di euro.

Il capocannoniere del terzo Scudetto del Napoli sembra ora orientato verso il PSG, senza dimenticare che il mercato in Arabia Saudita aprirà il 17 luglio. Detto ciò, da Parigi fanno sapere che Luis Enrique è fortemente intenzionato al centravanti azzurro, non convinto del rendimento dei suoi attuali bomber.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, EMRE CAN LA NUOVA IDEA

Oltre a difesa e attacco, c’è anche il centrocampo. La nuova voce sul calciomercato Napoli arriva direttamente dalla BILD, noto quotidiano tedesco, che accosta agli azzurri la figura di Emre Can. Il centrocampista del Borussia Dortmund, profilo di qualità e quantità oltre che di esperienza, potrebbe dunque tornare in Italia dopo l’esperienza alla Juventus.

I contatti sono già stati avviati e ora si discuterà dell’effettiva fattibilità dell’operazione. Fin qui il Napoli si è messo in difesa con Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola mentre aspetta news per l’attacco, ma a centrocampo raramente sono stati fatti nomi. Can potrebbe dunque essere più di un’idea .

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CAPITOLO ESTERNI: VISITE PER SPINAZZOLA, DEDIC IPOTESI CONCRETA

Il calciomercato Napoli accoglie finalmente Leonardo Spinazzola. L’esterno arriva dal mercato degli svincolato dopo che il suo contratto con la Roma era scaduta. Svolte le visite mediche, ora l’esterno ex Atalanta e Juventus è pronto a giocare sotto la guida di Antonio Conte.

Il mercato degli esterni non è finito qui. Infatti Dedic del Salisburgo è più di una semplice idea. Il costo è abbastanza contenuto (20 milioni) e il suo grande talento misto alle doti tecniche e fisiche del giocatore potrebbe interessare eccome per il progetto del nuovo Napoli.











