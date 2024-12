CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OLTRE A PELLEGRINI ANCHE CRISTANTE

Il calciomercato Napoli è alla ricerca di soluzioni importanti in più ruoli. Antonio Conte ha chiesto una mano alla dirigenza per fronteggiare l’ultima parte della stagione dove i partenopei cercheranno di insidiare il duo Atalanta-Inter. La prima richiesta del tecnico è quella di migliorare la difesa poiché l’assenza di Buongiorno per tutto gennaio sarà sicuramente un problema dato che sia Rafa Marin che Juan Jesus non sembrano convincere in casa partenopea.

Il nome di calciomercato Napoli caldo è Danilo considerando che nella giornata di ieri, venerdì 27 dicembre 2024, la Juventus ha comunicato al brasiliano che non c’era più posto per lui in rosa e che dunque è stato inserito nella lista dei cedibili.

Un addio che qualche mese fa sembrava impossibile considerando la fascia di capitano e il ruolo centrale che ricopriva Danilo prima dell’arrivo di Thiago Motta. Sin dalle prime settimane, il tecnico ex Bologna aveva panchinato più di una volta l’ex Real Madrid.

Oltre a lui, i responsabili del calciomercato Napoli avrebbero adocchiato due situazioni interessati in casa Roma poiché sia Cristante che Pellegrini non sono più al centro del progetto Roma. Ruoli completamente diversi, ma che potrebbe aumentare la qualità della panchina del centrocampo napoletano.

Entrambi sono in rotta con i tifosi dopo che ogni volta che entrano in campo o toccano il pallone vengono sommersi dai fischi. Ranieri sta provando a preservarli mettendoli in panchina o impiegandoli meno, ma ovviamente rischia di essere un’arma a doppio taglio.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RISCATTO PER ZERBIN IN CASO DI SALVEZZA

Per quanto riguarda le cessioni del calciomercato Napoli, c’è una notizia di oggi che potrebbe sbloccare i trasferimenti partenopei. Secondo Gianluca Di Marzio, è stato trovato un accordo di massima tra gli azzurri e il Venezia per Alessio Zerbin.

L’esterno passerà ai lagunari in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Dunque se gli arancioneroverdi dovessero restare in Serie A anche la prossima stagione, Zerbin diventerebbe a tutti gli effetti di proprietà del club. La firma è prevista per l’inizio della prossima settimana.

Sempre il Venezia aveva fatto un sondaggio in casa Napoli per Juan Jesus, difensore ex Roma allenato proprio da Eusebio Di Francesco ai tempi dei giallorossi. Al momento però in tal caso non ci sono aggiornamenti.