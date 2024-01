DIRETTA/ Napoli Fiorentina video streaming tv: è la prima volta in Supercoppa Italiana (18 gennaio 2024)

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA, I TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Fiorentina ci consegna una sfida a suo modo storica: per la prima volta infatti queste due squadre si affrontano in Supercoppa, un incrocio che viene favorito dalla nuova formula perché i viola, finalisti in Coppa Italia, non avrebbero dovuto essere presenti a questa sfida lasciando invece campo all’Inter. Sia come sia, possiamo parlare di altri precedenti curiosi: per esempio quelli tra i due allenatori Walter Mazzarri e Vincenzo Italiano. Sono appena due, e il tecnico della Fiorentina è imbattuto: nella stagione 2021-2022 era già sulla panchina viola e aveva battuto il Cagliari di Mazzarri (3-0) all’Artemio Franchi, poi alla Sardegna Arena gli isolani erano riusciti a pareggiare per 1-1.

Lo stesso Italiano ha un bilancio in perfetto equilibrio con il Napoli: quattro vittorie e altrettante sconfitte per un solo pareggio. Mazzarri contro la Fiorentina ha la bellezza di 30 precedenti: ha vinto in sole 7 occasioni, con 12 pareggi e 11 sconfitte, ma nella sua prima esperienza sulla panchina dei partenopei aveva ottenuto tre vittorie e quattro pareggi perdendo solo una volta, allo stadio San Paolo nel marzo 2010. Curiosamente per 3-1, lo stesso punteggio che la Fiorentina ha rifilato al Diego Armando Maradona in questo campionato, anche se l’allenatore degli azzurri era ancora Rudi Garcia. (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI FIORENTINA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Napoli Fiorentina sarà visibile in chiaro sul digitale terrestre su Italia 1, canale sei del telecomando. Il collegamento inizierà già alle 19:30 con il pre-partita di quella che sarà la prima semifinale della Supercoppa Italia, in attesa di Inter-Lazio.

Ci sarà anche la possibilità di vedere Napoli Fiorentina anche n diretta streaming attraverso Mediaset Infinity o collegandosi al sito di Sportmediaset con qualsiasi dispositivo come computer, smartphone, tablet o smart tv.

PRIMA SEMIFINALE

La diretta Napoli Fiorentina, in programma giovedì 18 gennaio alle ore 20:00, racconta della prima semifinale di Suprecoppa Italiana. I partenopei si sono qualificati alla final four in quanto vincitori della scorsa Serie A con lo storico terzo Scudetto. Fa effetto pensare che dalla conquista di quel campionato ad oggi sono stati tre gli allenatori passati sulla panchina azzurra: Luciano Spalletti, Rudi Garcia e ora Walter Mazzarri.

La Fiorentina invece continua salda con Vincenzo Italiano dal 2021 e si trova in Arabia per la Supercoppa Italiana in virtù della finale di Coppa Italia 2022/2023, giocata e persa contro l’Inter con la doppietta di Lautaro Martinez in rimonta sul gol di Nico Gonzalez. Annata sfortunata per la Viola, protagonista anche di un’altra finale persa ovvero quella all’ultimo respiro contro il West Ham.

NAPOLI FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Fiorentina vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Gollini, difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo recuperano Zielinski e Lobotka con Gaetano ancora titolare. Davanti spazio a Politano, Raspadori e Kvaratskhelia, squalificato in campionato.

La Fiorentina risponde col 4-2-3-1. Tra i pali Terracciano, Kayode a destra mentre Parisi a sinistra con coppia centrale Milenkovic-Ranieri. In mediana ci saranno Arthur e Mandragora con Ikonè, Bonaventura e Brekalo a formare la batteria di trequartisti. Unica punta Beltran.

NAPOLI FIORENTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Fiorentina danno favorita la squadra azzurra a 2.45. Secondo bet365, il segno X del pareggio è offerto a 3.25 mentre il 2 fisso vale 2.90.

Ci saranno almeno tre reti nell’incontro? Secondo i bookmakers è più probabile l’Under 2.5 a 1.75 piuttosto che l’Over a 2.05. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.95, le stesse quote relative alla qualificazione in finale.

