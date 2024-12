CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KIWIOR A GENNAIO?

Son giorni importanti quelli per il calciomercato Napoli, che assalta la sessione invernale con la consapevolezza di dover operare quei ritocchi – richiesti da Antonio Conte – con i quali allungare la rosa e permetterle davvero di lottare per lo scudetto. Servono seconde linee di qualità, anche se poi sappiamo bene (e lo abbiamo visto in questa prima parte di stagione) che Conte non è troppo avvezzo al turnover; si lavora però anche per la prossima stagione pensando alla Champions League che tornerà di stanza, e allora sul taccuino del Napoli, come riporta Il Mattino, è segnato un incontro a breve con gli agenti di Jakub Kiwior. Il polacco, che in Italia ha giocato con lo Spezia, avrebbe chiesto di orchestrare l’addio all’Arsenal: sta trovando davvero poco spazio con Mikel Arteta.

Calciomercato Napoli News/ De Vrij piace più di Danilo, il Lecce non libera Dorgu (oggi 13 dicembre 2024)

Piace anche alla Juventus perché Thiago Motta lo ha allenato e lo ha fatto crescere, e piace all’Inter che vuole puntellare la difesa, ma il Napoli sarebbe in vantaggio: si può chiudere a 20 milioni e magari anche in prestito, si può chiudere subito con Kiwior che può fare diversi ruoli (centrale difensivo, terzino sinistro, perno davanti alla difesa) e che sarebbe consapevole di essere chiuso da Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani, ma sarebbe anche pronto a giocarsi le sue carte soprattutto l’anno prossimo, appunto con la doppia competizione. Naturalmente bisognerà fare attenzione alla concorrenza della Juventus ma, almeno economicamente, il calciomercato ha certamente più possibilità di piazzare il colpo Kiwior in questa sessione di gennaio, dunque aspettiamoci novità a stretto giro di posta.

Calciomercato Napoli News/ Taylor e Rensch nel mirino, rinnovo più vicino per Meret (oggi 21 novembre 2024)

MATIC PROPOSTO A CONTE

Sempre sulle pagine de Il Mattino si legge, con riferimento al calciomercato Napoli, che nelle ultime ore Nemanja Matic sarebbe proposto alla società partenopea. Oggi il serbo ha 36 anni e gioca nel Lione: nella Ligue 1 francese si è trasferito nel 2023, al Rennes, dopo l’esperienza avuta nella Roma di José Mourinho, e probabilmente la proposta al Napoli è stata fatta anche per la presenza di Antonio Conte. Non va infatti dimenticato che i due hanno lavorato insieme al Chelsea: nel 2016-2017 hanno vinto insieme la Premier League e hanno avuto modo di conoscersi prima che Matic approdasse al Manchester United, certamente per il Napoli che appare corto a centrocampo un elemento di tale esperienza e valore potrebbe fare comodo per quelle volte in cui andranno sostituiti i titolarissimi.

OSIMHEN AL GALATASARAY/ Calciomercato Napoli: rinnovo prima della cessione in prestito (2 settembre 2024)

Matic sarebbe di fatto un’alternativa ad André Zambo Anguissa, permettendo eventuali variazioni tattiche; un potenziale affare nell’ottica di allungare la rosa e provare a vincere lo scudetto, ma le onde lunghe di calciomercato ci dicono che sul veterano serbo ci sarebbe la Fiorentina, che ha la necessità di sostituire Edoardo Bove dopo il malore accusato, e i viola sarebbero in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni di Matic già nella seconda parte di questa stagione. Tuttavia, vedremo: la presenza di Conte in panchina potrebbe spostare l’asticella per un calciatore che, arrivato a fine carriera, vorrà provare ad andare a giocare con un tecnico che lo sappia valorizzare al netto dei minuti che possa garantirgli sul terreno di gioco.