Calciomercato Napoli news/ Elmas (e non solo) in uscita, Samardzic si avvicina (oggi 21 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ELMAS (E NON SOLO) IN USCITA

Il calciomercato Napoli quali traiettorie seguirà a gennaio? Il tracollo in Coppa Italia agli ottavi per mano del Frosinone ha tolto un impegno e quindi forse ci sarà meno bisogno delle seconde linee, tra le quali dobbiamo ormai considerare Eljif Elmas, per il quale sembra ormai certa la partenza in direzione Lipsia. Il macedone, protagonista dello scudetto con Spalletti, è scontento del poco spazio avuto prima con Garcia e poi con Mazzarri e ha deciso di lasciare l’Italia. Il Lipsia, club ancora in Champions League, lo segue con attenzione e ha pronta una operazione da 25 milioni di euro complessivi a titolo definitivo.

Dopo quattro stagioni in azzurro, Elmas avrebbe già annunciato la propria decisione ai compagni di squadra e a gennaio ripartirà dalla Bundesliga. Un problema in più per il Napoli che, dovendo rinunciare a Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa, rischia di restare con gli uomini contati in mezzo al campo. Partirà a gennaio anche Diego Demme, in scadenza di contratto. Dovrebbe andare via invece prestito Gianluca Gaetano, centrocampista che tramite il suo agente anche recentemente ha reclamato più spazio. In uscita a titolo temporaneo anche Alessandro Zanoli, col Genoa in prima fila. D’altronde il messaggio è chiaro: “Chi vuole andare via, può partire”, ha detto Walter Mazzarri dopo la disfatta di Coppa Italia.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SAMARDZIC SI AVVICINA

Sarà dunque un calciomercato Napoli vivace in uscita, però almeno Elmas andrà sostituito in modo adeguato. Ecco allora che i 25 milioni di euro in arrivo dall’operazione legata al macedone potrebbero subito essere utilizzati per un nuovo arrivo, cioè Lazar Samardzic dell’Udinese. Dopo essere stato a un passo dall’Inter in estate, il centrocampista tedesco è in rotta con il suo allenatore Gabriele Cioffi, che nell’ultima partita contro il Sassuolo per punizione non lo ha schierato.

La concorrenza per Samardzic non manca (in primis la Juventus), ma anche il Napoli da tempo lo segue e potrebbe adesso accelerare le chiacchiere informali delle scorse settimane. Il profilo di Samardzic piace molto al Napoli anche in chiave futura e di un probabile addio di Piotr Zielinski a fine stagione in scadenza di contratto, ma con l’addio di Elmas sarebbe prezioso averlo già a gennaio. Si studia quindi la formula per convincere l’Udinese a lasciar partire subito il giocatore.

