Calciomercato Napoli News/ Il PSG fa follie per Osimhen e Kvara. Incontro per Di Lorenzo (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, 200 MILIONI PER OSI-KVARA

Il calciomercato Napoli è naturalmente dipendente dalle scelte di Osimhen e Kvaratskhelia. La cessione del nigeriano e la permanenza del georgiano sembrano gli scenari più probabili ad oggi, ma ci sarebbe un’offerta che farebbe saltare clamorosamente il banco. Il PSG avrebbe infatti messo gli occhi sulla coppia del terzo Scudetto

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Spunta l'ipotesi Emre Can, dal PSG 100 milioni per Osimhen (9 luglio 2024)

Stando a quanto riportato Paolo Bargiggia, la squadra della capitale francese sarebbe pronta ad offrire 200 milioni di euro per Osimhen e Kvarastkehlia, una cifra che però non dovrebbe ricoprire le richieste di De Laurentiis dato che solo Osimhen vale 120 milioni secondo la clausola.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VICTOR IN RITIRO CON GLI AZZURRI

Anche se il calciomercato Napoli continua a vivere con Osimhen separato in casa, il giocatore si unirà alla squadra per andare a Dimaro. Il nigeriano si allenerà dunque in ritiro con i campani che sotto la guida di Antonio Conte prepareranno la stagione 2024/2025.

Calciomercato Napoli News/ Il PSG vuole Osimhen. A centrocampo si pensa a Emre Can (8 luglio 2024)

L’accordo è stato fatto tra la società e il calciatore che ha dato la sua piena disponibilità. Pensare che possa rimanere è utopia ad oggi: il rinnovo con la clausola parla chiaro, la scelta societaria era quella di prolungare con l’inserimento dei 120 milioni di rescissione. Antonio Conte, durante la sua presentazione, ha fatto vari complimenti all’ex Lille circa il suo talento, ma comunque ha detto di essere consapevole del suo futuro lontano dal Vesuvio.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, INCONTRO DI LORENZO-DE LAURENTIIS

Il calciomercato Napoli è ancora alle prese con la permanenza di Di Lorenzo. Secondo Sportmediaset, l’esito dell’incontro tra l’agente del giocatore e Aurelio De Laurentiis è stato convincente dal punto di vista delle intenzioni mentre leggermente negativo riguardo a concreti passi avanti.

Calciomercato Napoli News/ Oggi visite mediche Rafa Marin, in uscita Kvaratskhelia o Osimhen (8 luglio 2024)

Insomma, la volontà di tutto sembra quello di mettere una pietra sopra alle polemiche delle scorse settimane e rimanere a Napoli in maniera pacifica, considerando il contratto firmato la scorsa estate fino al 2028. Come detto però la fumata bianca non è arrivata dunque toccherà aspettare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA