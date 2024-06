Calciomercato Napoli News/ Kvarastkhelia rimane anche senza rinnovo. Lobotka apre al Barça (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL RINNOVO KVARATSKHELIA È CERTO

Il calciomercato Napoli si basa tantissimo sulla permanenza di Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno offensivo georgiano è stato blindato a più riprese da Antonio Conte che ha sottolineato anche nella conferenza di presentazione che il numero settantasette non si muoverà per nessuna ragione al mondo.

Ciò che emerge nelle ultime ore è proprio il pensiero del tecnico partenopeo: con o senza rinnovo, Kvicha non si muove. Una presa di posizione importante da parte della società campana che mette le mani avanti in caso di mancato accordo. In ogni caso, il Napoli ha già lavorato per presentare il prolungamento al classe 2001.

L’offerta del Napoli è di 5.5 milioni, un grandissimo salto in avanti economico con tanto di anno in più rispetto all’attuale scadenza. Se Osimhen è destinato a partire, su Kvara non ci sono dubbi. Naturalmente il ragazzo è ora con la testa all’Europeo dove affronterà la Spagna agli ottavi. Una volta rientrato a Castelvolturno saranno giorni caldissimi di trattative.

L’altro nome che tiene banco circa il calciomercato Napoli è Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, vincitore di due premi MVP in Euro 2024, continua a mandare messaggi in codice al Barcellona. Cercato già in passato, l’ex Celta Vigo saltò solamente per il cambio d’allenatore in casa Barça.

Su Gazzetta dello Sport, ci sono dichiarazioni che preoccupano i tifosi azzurri. Lobotka ha infatti detto che se arrivasse un’offerta dal Barcellona vorrebbe andarci. Insomma, il suo desiderio di rimanere si interrompe solo con l’offerta del suo club del cuore, una situazione che sicuramente a fine Europeo ha bisogno di essere chiarita.











