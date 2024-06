Video/ Slovacchia Romania (1-1) gol e highlights: Tricolorii agli ottavi, Falchi terzi (EURO 2024, 26 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SLOVACCHIA ROMANIA: LA SINTESI

Alla Deutsche Bank Park di Francoforte termina con un pareggio per 1 a 1 la partita fra Slovacchia e Romania come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Tricolorii non capitalizzano un’opportunità importante subito all’11’ con una conclusione a giro di Ratiu parata da Dubravka e, sulla respinta, Hagi calcia in maniera imprecisa. I Falchi si disperano a loro volta verso il 22′ quando l’ex interista Skriniar sfiora solo con un ginocchio la sfera che attraversa tutta l’area di rigore avversaria ma è invece il suo collega Duda a sbloccare il punteggio segnando il gol del vantaggio con un colpo di testa vincente su lancio di Kucka al 24′.

La squadra guidata dal commissario tecnico Edward Iordănescu reagisce e ripristina l’equilibrio iniziale al 37′ trasformando con l’empolese Marin il calcio di rigore assegnato, con l’ausilio del VAR, per l’intervento irregolare commesso da Hancko nei confronti di Hagi. Nel secondo tempo gli uomini del ct Francesco Calzona spingono vedendosi parare un altro tentativo con Haraslin al 52′. Nel finale i giallorossoblu sprecano una doppia occasione al 61′ con Marin e Dragus ed i rossobiancoblu non hanno maggior fortuna con il solito Haraslin al 65′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Daniel Siebert ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Hancko al 34′ e Duda al 90’+1′ da un lato, Burca al 45’+1′, Bancu al 45’+3′, Iordanescu al 55′ e Puscas all’88’ dall’altro. Il punto maturato attraverso questo pareggio nella terza ed ultima giornata della fase a gruppi permette sia alla Romania che alla Slovacchia di raggiungere quota 4 nella classifica del girone E dei campionati Europei di calcio 2024 ma, in virtù della differenza reti, i rumeni si qualificano agli ottavi di finale occupando la prima posizione e gli slovacchi, invece, la terza.

