Calciomercato Napoli news/ Natan fuori due mesi, ecco i possibili sostituti (oggi, 27 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, TEGOLA NATAN

Il calciomercato del Napoli necessita urgentemente di innesti in difesa. Se già la situazione era da monitorare settimane fa, adesso è diventata una priorità assoluta. Natan, che a lungo quest’anno ha dovuto adattarsi da difensore centrale a terzino sinistro complici le assenze di Mario Rui e Olivera, starà fuori per ben due mesi. Un’assenza che il Napoli spera di recuperare quantomeno per la Champions League, anche se l’andata con il Barcellona del 21 febbraio è relativamente vicina se considerate le condizioni e i tempi di recuperi del brasiliano.

Dunque per il Napoli è una corsa contro il tempo per accaparrarsi un difensore al posto di Natan. La lista è lunga con vari obiettivi a comporre la lista dei desideri di Walter Mazzarri. Secondo il Corriere dello Sport, per rimanere in Italia, l’ipotesi Radu Dragusin a determinate condizioni potrebbe essere un’idea concreta. L’ex Juventus, ora al Genoa dopo i prestiti tra Sampdoria e Salernitana, è però da considerare come forse l’ultima delle possibilità vista la concorrenza dell’Atalanta e il prezzo giudicato proibitivo da De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CASTING PER LA DIFESA

Come detto, l’infortunio di Natan rappresenta per il calciomercato del Napoli la necessità di trovare un sostituto. Tra questi c’è anche Merih Demiral, ex Atalanta passato in Saudi Pro League per vestire la maglia dell’Al-Ahli. Il turco è stato uno dei primi giocatori della Serie A ad accettare l’Arabia Saudita e ora potrebbe invece ritornare in Serie A, magari con un prestito con diritto di riscatto per testare la condizione fisica. Altro ritorno di fiamma sarebbe quello di Ko Itakura. Già nel mirino del Napoli nelle passate finestre di mercato, il giapponese è reduce da qualche infortunio ma potrebbe facilitare la sua volontà di salutare il Borussia Monchengladbach e sperare di ripercorrere le orme di un altro asiatico che tanto bene ha fatto a Napoli ovvero Kim.

L’ultimo profilo della lista è quello meno conosciuto, ma che potrebbe in prospettiva rivelarsi un colpo fenomenale. Si tratta di Martin Vitik, centrale difensivo in forza allo Sparta Praga e autore di 15 presenze condite da 2 gol nel massimo campionato della Repubblica Ceca. Il prezzo è per ora contenuto, ma gli azzurri dovranno muoversi se la volontà è quella di acquistarlo dato che la concorrenza potrebbe far lievitare la richiesta del club ceco.











