CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Solbakken ad un passo, Kim alle firme

Si entra nel vivo del calciomercato del Napoli. Dopo la cessione dolorosa di Kalidou Koulibaly al Chelsea, si inizia a fare sul serio nel mercato in entrata. È notizia di questa mattina, difatti, l’arrivo di Kim Min Jae per una cifra di 20 Mln di euro. Due rate da 10 Mln per due anni, la cifra che il presidente del Napoli si appresta a pagare per liberarlo dal club turco, come riporta prontamente l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport. Per il giocatore cinese lo scorso anno anche esperienza nelle competizioni europee con l’esordio in Europa League contro i campioni, a fine competizione, dell’Eintracht Francoforte. In totale saranno 6 i gettoni per il difensore.

Un acquisto importante per il Napoli che così trova l’erede di Koulibaly, oltre i già presenti Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus. Il giocatore potrebbe arrivare anche in serata per limare gli ultimi dettagli e diventare, a tutti gli effetti, un calciatore del Napoli che così aggiunge al proprio acquisto un giocatore di assoluto livello per la prima di campionato contro il Verona allo stadio Bentegodi, lunedi 15 agosto alle 18:30. Ad annunciarne il colpo lo stesso tecnico dei turchi durante la conferenza stampa: “Il club interessato a Kim ha pagato la clausola rescissoria nel contratto del giocatore. Non c’è nulla che il club possa fare, è un duro colpo perderlo. Le sue qualità sono innegabili”.

Calciomercato Napoli, Solbakken jolly d’attacco?

Più che una semplice fantasia Ola Solbakken. Si muove anche in fase offensiva il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il calciomercato dei partenopei entra nel vivo anche nelle zone più offensive del campo con l’arrivo in Campania di Ola Solbakken, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’esterno norvegese potrebbe essere una soluzione tattica importante nello scacchiere di Luciano Spalletti: potendo giocare come ala destra, ma anche sulla fascia mancina, le soluzioni in campo con il norvegese sono diverse. 186 cm di altezza e tecnica sopraffina per il giocatore del Bodo Glimt, che presto potrebbe abbracciare i colori azzurri del Napoli.

Al momento il giocatore è infortunato, per via di una lussazione alla spalla. Il contratto è in scadenza a dicembre 2022, ma il Napoli sta cercando di strapparlo ai norvegesi prima di quella data. Nelle ultime ore è stata registrata un’accelerata per il classe 1998, tanto da superare il corteggiamento della Roma che, dopo Dybala, ha probabilmente chiuso il proprio pacchetto offensivo. Stagione importante per il norvegese, soprattutto in Conference League: competizione nella quale si è imposto con 6 gol in 11 partite, risultando, con il Bodo Glimt, la sorpresa della competizione.











