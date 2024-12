CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ANCHE CHIESA COME OBIETTIVO

Spunta un nuovo nome che il calciomercato Napoli potrebbe inseguire per gennaio: se si scalda la pista che porta a due giocatori della Juventus, vale a dire Nicolò Fagioli e Danilo, i partenopei guardano anche alla possibilità di riportare in Italia Federico Chiesa, che con la maglia bianconera ha giocato anche con buon rendimento, prima che qualcosa nei rapporti si rompesse. Sull’esterno della nazionale è piombato il Liverpool, ma sappiamo bene come stanno andando le cose ad Anfield: spesso infortunato e utilizzato pochissimo, Chiesa non è riuscito a imporsi e Arne Slot, che guida una macchina finora quasi perfetta, sostanzialmente non ha gli spazi giusti per inserirlo, e lo ha anche detto pubblicamente.

Dunque, si profila un addio se non altro in prestito: si avvicinano anche i Mondiali e Chiesa vuole fare parte del gruppo azzurro che, eventualmente, li giocherà. Cosa al momento non scontata: ecco perché il classe ’97 vedrebbe di buon occhio un rientro in Serie A, Antonio Conte nel Napoli potrebbe utilizzarlo anche come esterno titolare nel tridente, a destra, pur se da quella parte per il suo tipo di calcio sarebbe difficile privarsi di Matteo Politano che garantisce copertura. Sarebbe però un ulteriore innesto per allungare la rosa, aggiungere qualità e dare l’assalto allo scudetto: staremo a vedere.

IL SACRIFICATO SARÀ RASPADORI?

È comunque probabile che il calciomercato Napoli decida anche di sfoltire la rosa, o comunque provare a cedere quei calciatori che non rientrano nel progetto di Antonio Conte. Giovanni Simeone dovrebbe restare sino al termine della stagione anche perché rappresenta a oggi l’unica alternativa a Romelu Lukaku (si è parlato di Jhon Duran, ma sembra un’ipotesi più per giugno), a gennaio invece potrebbe salutare Giacomo Raspadori. Anche lui importante nell’anno che ha portato lo scudetto, con Luciano Spalletti era un grimaldello utile anche in assenza di Victor Osimhen e nella passata stagione ha avuto i suoi spazi, ma con Conte è diventato una riserva senza troppi minuti.

Difficile collocarlo tatticamente, l ‘ex Sassuolo paga anche la concorrenza – per esempio l’arrivo di Scott McTominay, che gli ha tolto la possibilità di giocare alle spalle del centravanti – e anche lui punta i Mondiali, quindi è possibile che il calciomercato Napoli decida di guardarsi attorno alla ricerca di un offerente. Attenzione al possibile incrocio con la Juventus di cui sopra, perché i bianconeri non hanno mai fatto mistero di gradire il profilo di Raspadori; tuttavia in questo momento Thiago Motta deve anche capire come far giocare insieme i tanti elementi a disposizione sulla trequarti, dunque questa possibilità potrebbe sfumare.