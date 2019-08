Zaha al Napoli/ Calciomercato, pronto l’assalto “Offerta da 65 mln al Crystal Palace”

Wilfried Zaha al Napoli? L’ultimo nome per l’attacco della formazione di Carlo Ancelotti arriva direttamente dall’Inghilterra, un altro ivoriano dopo Nicolas Pepè. Sfumato il giovane esterno del Lille, che ha preferito accasarsi all’Arsenal, la dirigenza partenopea ha aperto la caccia ad un’alternativa per il reparto avanzato e, oltre a Mauro Icardi e Giovani Lo Celso, piace molto il classe 1992 di proprietà Crystal Palace: secondo quanto riporta il Daily Mail, gli azzurri sono pronti a lanciare l’assalto per l’ex Manchester United. Reduce da un’ottima stagione, condita da 10 gol e 10 assist in premier League, Zaha fa gola alla dirigenza napoletana: Cristiano Giuntoli è disposto ad avanzare un’offerta da 60 milioni di sterline (65 milioni di euro, ndr), cifra importante per uno dei talenti più interessanti della Premier League…

ZAHA-NAPOLI, DE LAURENTIIS PREPARA L’ASSALTO

Riscattato dai Red Devils nel febbraio 2015 per 3,8 milioni, Wilfried Zaha è stato il trascinatore delle Eagles nelle ultime stagioni ma si sente pronto per il salto di qualità: il tabloid britannico spiega infatti che è stato l’attaccante di Abidjan a chiedere la cessione con la speranza di poter giocare la Champions League con un altro club. Nelle ultime settimane si sono fatti avanti per lui Arsenal ed Everton, che hanno messo sul piatto rispettivamente 50 e 55 milioni di sterline: cifre ritenute non soddisfacenti dal Crystal Palace, che punta a monetizzare ancora di più per il suo cartellino. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con il Napoli che sta monitorando anche la situazione di Hirving Lozano: un possibile assist arriva dall’eliminazione dalla Champions League del suo Psv, fattore che potrebbe facilitare un’operazione tutt’altro che semplice. Il Corriere dello Sport spiega infatti che ora sarebbe il messicano a spingere per la meta partenopea…

