Calciomercato Napoli News/ Troppo alto il prezzo per Dorgu, Simeone verso la Lazio? (oggi 15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DORGU COSTA TROPPO

Tempo fa avevamo parlato di come il calciomercato Napoli avesse rivolto le sue attenzioni a Patrick Dorgu: il danese è stato protagonista di una bellissima stagione con la maglia del Lecce, ha timbrato la salvezza con la squadra salentina e nel finale di campionato è stato anche avanzato come posizione, giocando spesso e volentieri da laterale sinistro a centrocampo. Il suo ruolo naturale resta comunque quello di terzino; Dorgu è entrato nelle mire del Napoli anche perché la conferma di Mario Rui appariva già allora tutt’altro che scontata, e adesso il portoghese è sul piede di partenza liberando dunque uno slot a sinistra.

Adesso però alcune cose sono cambiate: intanto il calciomercato ha fatto registrare l’arrivo di Leonardo Spinazzola che nei piani di Antonio Conte potrebbe essere un titolare grazie alla sua esperienza e versatilità, in più il Lecce non appare intenzionato a scendere dalla valutazione di 18 milioni di euro per Dorgu e in questo momento il Napoli, forte appunto anche del nuovo acquisto, non avrebbe intenzione di spendere una cifra simile. Dunque possiamo dire che prima si cercherà di piazzare Mario Rui, poi eventualmente Giovanni Manna deciderà, dopo essersi consultato con Conte, se andare effettivamente all’assalto di Dorgu.

SIMEONE VUOLE LASCIARE

Per chi potenzialmente potrebbe entrare, chi lascerà: non solo Mario Rui, il calciomercato Napoli dovrà verosimilmente procedere alla cessione di Giovanni Simeone. Il Cholito e Napoli, una storia d’amore che non si è consumata sino in fondo: arrivato dichiarando la passione per una città dal forte sapore argentino. Simeone si è scontrato con la dura realtà del poco spazio per la presenza di Victor Osimhen, sicuramente ci sono stati momenti positivi quando il nigeriano è rimasto fuori per infortunio e lo scudetto vinto è comunque un ricordo felicissimo, ma adesso il Cholito vorrebbe trovare più spazio e comunque provare a rimanere in Serie A.

Si può fare, perché sarebbe interessata la Lazio che ha appena ceduto Ciro Immobile al Besiktas: per Simeone quella biancoceleste sarebbe l’ennesima squadra in Italia dopo Genoa, Fiorentina, Verona, Cagliari e appunto Napoli. Per quanto riguarda il suo sostituto nel Napoli, Antonio Conte deve anche valutare la posizione del già citato Osimhen ma intanto i primi giorni del ritiro di Dimaro gli hanno dato qualche indicazione importante: senza mettere mano al calciomercato il tecnico salentino potrebbe decidere di puntare su Walid Cheddira, rientrato dal prestito al Frosinone e che sta facendo molto bene. Certo, sono solo allenamenti di luglio…











