Calciomercato Napoli News/ Tutto su Raspadori, accelerata per Kepa

Il Napoli, dopo l’addio di Mertens, al quale è scaduto il contratto, va forte su Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante del Sassuolo è il profilo preferito del club per rinforzare il reparto avanzato in vista della stagione che sta per cominciare. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro vuole ridurre la richiesta economica del Sassuolo, che al momento è pari a 35 milioni. La volontà è quella di chiudere il prima possibile, sia da parte dei partenopei che degli emiliani. Al momento manca però l’accordo sulla parte economica.

De Laurentiis e Giuntoli, rivela il Corriere dello Sport, vorrebbe avanzare la richiesta di una formula di pagamento pluriennale. Allo stesso tempo l’AD neroverde Carnevali potrebbe rifletterci e accettare la soluzione proposta dai campani. La situazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni e Raspadori potrebbe diventare il grande colpo del calciomercato del Napoli. Presto potrebbero arrivare news importanti.

Calciomercato Napoli news: piace Kepa

Non solo attacco nel calciomercato del Napoli. News anche per quanto riguarda la porta. Ai campani piace molto Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea. Ieri si è tenuto un vertice con il manager del portiere: la volontà del club partenopeo è quella di chiudere il prima possibile, ribadita anche allo stesso agente. Da parte dell’estremo difensore c’è la volontà trasferirsi a Napoli per giocare la Serie A e Champions League. C’è attesa per capire se i dettagli tra i club possano essere limati.

La situazione tra Kepa e il Napoli comunque è ancora in fase di definizione. Sull’ingaggio c’è l’accordo: 75% pagato dal Chelsea, 25% pagato dal Napoli. Ora bisognerà capire con quale formula potrebbe arrivare in Serie A il portiere. Probabilmente si parlerà di prestito, ma le due società devono prima risolvere la questione bonus e garanzie future, come spiega il Corriere dello Sport.

