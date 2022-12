Calciomercato news/ Milan: Leao piace al Chelsea, l’Inter cede Dumfries? Juventus…

Con l’avvicinarsi della sessione di gennaio del calciomercato, aumentano le notizie inerenti le trattative con protagoniste le squadre italiane, a cominciare dal Milan, che deve fare i conti con le offerte per il suo gioiello Rafael Leao. Secondo quanto spiegato dal Corriere della Sport nella giornata odierna pare che il Chelsea stia per preparare una mega offerta per il giovane attaccante reduce dal mondiale in Qatar con la nazionale del Portogallo. Il Milan sta trattando da tempo il rinnovo con il centravanti lusitano, ma nonostante i vari incontri, per ora non è ancora stata trovata la quadra, e le voci delle ultime ore non fanno che complicare ulteriormente la situazione.

Azzedine Ounahi / Calciomercato, Fiorentina e Torino sulla stellina del Marocco

Intanto il Chelsea avrebbe messo sul piatto più di 100 milioni di euro per il cartellino del ragazzo, con l’aggiunta di un ingaggio monstre per lo stesso ex Sporting Lisbona. Novità di calciomercato anche in casa Juventus, a cominciare dai possibili affari con la Roma. A riguardo La Gazzetta dello Sport sottolinea la possibilità di rinnovo del contratto da parte di Nicolò Zaniolo: il centrocampista offensivo, da tempo nel mirino della Signora, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 ma la società capitolina avrebbe raggiunto una bozza di accordo per il prolungamento da ufficializzare entro febbraio.

Kessie all'Inter?/ Ipotesi prestito, ma Barcellona dovrà pagare parte dell'ingaggio

CALCIOMERCATO NEWS, KARSDORP PIACE ALLA JUVENTUS, MENTRE L’INTER…

Nel caso in cui per quella data non dovesse arrivare la fumata bianca, il nazionale azzurro potrebbe ascoltare le sirene di calciomercato, e chissà che non possa affacciarsi proprio al mondo Juventus. Bianconeri che intanto guardano con interesse anche ad un altro giallorosso, il terzino destro olandese Rick Karsdorp che Josè Mourinho ha recentemente “fatto fuori”: la Roma potrebbe venderlo nel corso della prossima sessione di calciomercato ma chiede la cessione a titolo definitivo o eventualmente uno scambio con un giocatore di pari livello.

Cody Gakpo al Milan?/ Calciomercato news, il PSV fissa il prezzo: 50 milioni di euro

Chiudiamo con le notizie di calciomercato riguardanti l’Inter che raccontano di una possibile cessione di Dumfries durante la prossima estate. Stando a La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro deve sistemare i conti, di conseguenza necessita di una partenza importante come quella del terzino orange, di modo da blindare Skriniar.











© RIPRODUZIONE RISERVATA