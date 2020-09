Calciomercato Roma/ Karsdorp vola a Bergamo: anche Fazio ai saluti

Sono affari in uscita per il momento per il calciomercato della Roma: proprio nelle ultime ore infatti si è definito il passaggio di Rick Karsdorp all’Atalanta per la prossima stagione. L’affare, come ci riporta calciomercato.it, è stato definito con un prestito con obbligo di riscatto, ma dal punto di vista burocratico la situazione è appena più complessa. Il terzino olandese infatti sta rientrando nella capitale dopo il prestito al Feyenoord: per questioni di bilancio rinnoverà con il club giallorosso che poi lo cederà alla formazione di Gasperini che non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte a Bergamo. Come ci ricorda poi Sky Sport, ecco che Karsdorp sarà in nerazzurro con il prestito con obbligo, che scatterà al 60% delle presenze e che sarà fissato a sette milioni di euro. Per l’olandese dunque è pronto un futuro con la Dea, che per fargli posto ha già ceduto Castagne al Leicester (realizzando pure un’ottima plusvalenza).

CALCIOMERCATO ROMA, ANCHE FAZIO AI SALUTI

Ma non è solo Karsdorp a fare le valigie: in casa Roma il calciomercato estivo per il momento sta portanto a tante partenze. E ora dopo l’olandese, ecco che il prossimo a fare le valigie e salutare la Capitale dovrebbe essere Federico Fazio, da tempo considerato un esubero. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dalla redazione di Sky sport, pare che il giocatore sia sempre nel mirino del Cagliari, in prima fila per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale. Ma non solo: su di lui vi sarebbe sempre la Fiorentina e pure sono sorte voci di un interessamento per il giocatore da parte del Villarreal. Al momento però la pista che porterebbe Fazio in Sardegna rimane la più calda, ma può ancora succedere di tutto. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA