CALCIOMERCATO ROMA, SI TRATTA CON LA FIORENTINA

il calciomercato Roma potrebbe portare Kayode in giallorosso, ma spieghiamo meglio la situazione. Il terzino destro della Fiorentina rappresenta esattamente ciò che cerca Ranieri essendo molto veloce, abile nei cross e capace di tramutare un azione da difensiva ad offensiva grazie alla sua rapidità. Il classe 2004 è però molto richiesto sia in Italia che all’estero. Nel Belpaese lo vogliono Como e al Parma che però più che ad un prestito non possono ambire, a differenza della Roma che lo vorrebbe a titolo definitivo. In quel caso però ci sarebbero due squadre di Premier League. Brighton e Brentford infatti potrebbero offrire al giocatore la possibilità di giocare nel massimo campionato inglese oltre ad un ingaggio probabilmente più alto di quello che offrirebbe la Roma. Starà poi a Fiorentina e allo stesso Kayode la decisione definitiva.

Calciomercato Roma news/ Prati piace a Ranieri, Zalewski se ne va? (2 gennaio 2025)

Da una parte per caratteristiche la Premier League sarebbe ideale per lui, un po’ come ha scelto di fare Udogie dall’Udinese. Dall’altra però potrebbe aggiungere un’altra parentesi importante in Italia, campionato che già conosce bene.

CALCIOMERCATO ROMA, DYBALA VALE 12 MILIONI PER DUE SETTIMANE

il calciomercato Roma però passa anche dalle cessioni. Alcune in prestito come ad esempio per Tommaso Baldanzi. I giallorossi sono consapevoli che il minutaggio riservato al fantasista è troppo basso rispetto alle sue qualità. Per questo un addio in prestito potrebbe aiutare il calciatore a mettere minuti nelle gambe oltre a fare sicuramente gola a qualsiasi squadra della parte destra della classifica che aggiungerebbe ulteriore qualità alla rosa. Chi invece potrebbe partire definitamente è Bryan Cristante, ma l’infortunio alla caviglia sembra più grave del previsto e questo porta a rinviare ogni discorso relativo ad una cessione in quanto le squadre non sono interessante.

Calciomercato Inter News/ Si pensa allo scambio Pellegrini-Frattesi. Su Hien e Nico Paz... (1 gennaio 2025)

Infine Dybala: la Joya con l’inizio dell’anno vede attivarsi la clausola rescissoria di 12 milioni fino al 15 gennaio 2025. Dunque se la Roma riuscirà a trattenere l’ex Palermo e Juventus ancora due settimane, si scongiurerebbe la cessione.