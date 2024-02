CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Fatta per Baldanzi, Belotti a Firenze e Celik a Marsiglia (1 febbraio 2024)

A un giorno dalla chiusura del mercato invernale, il calciomercato della Roma si appresta a compiere una mossa significativa di cui si parlava già da giorni, che non solo potrebbe rafforzare la rosa attuale ma anche proiettare la squadra verso il futuro. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo con l’Empoli per l’acquisizione di Tommaso Baldanzi, una giovane promessa destinata a lasciare il segno nella Capitale e a crescere all’ombra di Paulo Dybala, calciatore di cui ricorda le caratteristiche.

L’operazione di calciomercato si configura come un trasferimento a titolo definitivo, e la Roma si appresta a versare circa 15 milioni di euro al club toscan0. Questa cifra include anche eventuali bonus. In uno spirito di collaborazione, è stato concordato che l’Empoli avrà diritto al 20% di una futura rivendita del giocatore. Baldanzi, trequartista di 20 anni che può giocare anche come esterno d’attacco, ha già salutato compagni e dirigenti empolitani e si prepara a sbarcare nella Capitale nelle prossime ore.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BELOTTI E KUMBULLA AI SALUTI

Tuttavia, l’arrivo di Baldanzi si bilancia con delle cessioni necessarie per far tornare i conti. La Roma è attualmente impegnata in trattative di calciomercato avanzate per la partenza di due giocatori chiave: Marash Kumbulla e Andrea Belotti. Kumbulla, difensore centrale, è prossimo a trasferirsi al Sassuolo, mentre Belotti, noto come il “Gallo“, sembra destinato a indossare la maglia della Fiorentina. Il difensore albanese, reduce da un grave infortunio, passerà in Emilia con la formula del prestito, per cercare di recuperare dopo la lunga inattività.

Tutto fatto anche per Andrea Belotti: prestito oneroso a 750mila euro fino a giugno, il club Viola ha già annunciato il giocatore sui social postando la foto di un gallo, evocativa nello specifico. La strategia della Roma non si limita a queste cessioni, poiché c’è un’altra voce in uscita: Celik, giocatore di fascia, per il quale si è manifestato l’interesse del Marsiglia. Con l’arrivo recente di Angelino, l’abbondanza di esterni nella rosa giallorossa ha reso Celik un potenziale candidato per una cessione.











