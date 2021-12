Calciomercato Roma/ L’Arsenal non molla su Maitland-Niles: si rischia lo Xhaka-bis

CALCIOMERCATO ROMA: MAITLAND-NILES, L’AFFARE SI COMPLICA

Come dicevamo qualche giorno fa, il nome che il calciomercato Roma ha individuato per la corsia destra è quello di Ainsley Maitland-Niles. Prodotto del settore giovanile dell’Arsenal, con i Gunners ha anche giocato parecchio e nelle stagioni precedenti era anche diventato titolare, emergendo insieme agli altri giovani in una squadra in rinnovamento. Con Mikel Arteta però le cose sono cambiate: Maitland-Niles è finito in prestito al West Bromwich lo scorso febbraio, tornato all’Emirates ha avuto qualche sporadica apparizione (8 in Premier League, 3 in Coppa di Lega).

Tuttavia dal 20 novembre, quando ha giocato 37 minuti nello 0-4 di Anfield, se ne sono perse le tracce. Maitland-Niles non è più sceso in campo, finendo in panchina quattro volte ma per il resto non venendo nemmeno convocato. Che ora sia ceduto è ovvio: la Roma, che al calciomercato in Inghilterra ha guardato spesso e volentieri, ci fa più di un pensiero perché sulla corsia destra Rick Karsdorp è chiamato agli straordinari per assenza di alternative valide. Il problema? Trattare con l’Arsenal, che come già visto la scorsa estate non è affatto semplice.

SI RIPETE IL CASO XHAKA?

Rischia di ripetersi, per la Roma, il caso di calciomercato che ha riguardato Granit Xhaka. Il centrocampista della nazionale svizzera era dato come calciatore giallorosso prima degli Europei – anche perché di fatto aveva rotto con l’ambiente dei Gunners – ma poi l’Arsenal non ha voluto cedere sul prezzo e sulla trattativa, e alla fine il numero 34 è rimasto all’Emirates. Ecco, per Maitland-Niles la situazione potrebbe essere la stessa: l’Arsenal non molla, anche se il calciatore è chiaramente fuori dal progetto tecnico la società non ha la minima intenzione di svenderlo.

Le notizie che filtrano sono contrastanti: per Il Tempo i Gunners chiedono 20 milioni di euro e da quella cifra non si muovono, secondo Il Messaggero invece i londinesi potrebbero anche arrivare a 15 milioni, ma la Roma al momento non vorrebbe aggiungere qualcosa ai 10 che metterebbe sul piatto. Siamo dunque in una fase di stallo: il tempo per trattare ci sarebbe, ma il rischio è che tirando troppo la corda l’Arsenal scelga di chiudere tutto e, soprattutto, che altre società possano arrivare alla porta dei Gunners con l’offerta giusta. Staremo a vedere, di sicuro sulla corsia destra la Roma ha bisogno…



