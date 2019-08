CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Accordo con Mariano Diaz! (ultime notizie)

Il calciomercato della Roma si accende con un nome nuovo per l’attacco. A sorpresa, una pista che si era già rivelata percorribile nelle scorse settimane è diventata caldissima. Potrebbe essere Mariano Diaz il nuovo attaccante alla corte di Paulo Fonseca, con l’ex Lione, attualmente al Real Madrid, che ha trovato l’accordo con i dirigenti giallorossi che avrebbero offerto un ingaggio annuale che, con i bonus, toccherebbe i 4 milioni di euro annui. Serve però l’accorso anche con un Real Madrid che, il caso James Rodriguez-Napoli insegna, non sembra disposto a svendere i suoi calciatori anche se non fanno più parte dei piani di Zinedine Zidane. La richiesta per Mariano Diaz non sarebbe sotto i 20 milioni di euro, al momento considerata troppo onerosa dalla Roma che sa bene come la punta sia un esubero per i Blancos. E forti dell’accordo col giocatore, i giallorossi potrebbero indurre gli spagnoli allo sconto che sbloccherebbe definitivamente la situazione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NO A PERISIC

Anche perché il calciomercato della Roma vive una questione spinosa attorno al nome di Edin Dzeko, ancora corteggiatissimo dall’Inter ma per il quale la società giallorossa è pronta ad accettare solamente offerte cash. Per Dzeko l’Inter sarebbe disposta anche a offrire Perisic, un nome sicuramente di prestigio ma che non interessa ai giallorossi, tanto che il DS Petrachi avrebbe già respinto l’offerta al mittente. Solo soldi per acconsentire alla partenza del centravanti bosniaco in direzione Milano, anche per avere le risorse per continuare ad agire sul mercato. La Roma continua ad essere un cantiere in corso ed i giallorossi puntano anche all’acquisto di un difensore per puntellare la retroguardia a disposizione di Fonseca, che nell’ultimo test contro l’Athletic Bilbao ha mostrato diverse lacune. Serve un centrale ma la trattativa per Alderweireld sembra ora complicatissima, col mercato inglese chiuso e il Tottenham che dunque non potrebbe sostituire il belga in caso di cessione.

