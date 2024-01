Calciomercato Roma News/ Angeliño in attesa, la pista Baldanzi rimane in piedi (26 gennaio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PRIORITÀ ALLA DIFESA

Il calciomercato Roma vede la difesa come reparto prioritario da sistemare. L’arrivo di Dean Huijsen è stata la dimostrazione di quanto i giallorossi abbiano bisogno di sistemare il reparto arretrato, a costo di fare operazioni in prestito secco. Da quando è arrivato Daniele De Rossi, la Roma è passata dalla difesa a tre di Mourinho a quella a quattro, riducendo dunque effettivamente il problema dei difensori centrali. Se prima Mou necessitava di tre titolari più riserve, ora con De Rossi sono solo più quattro ovvero Mancini, Llorente, Huijsen e N’Dicka quando rientrerà dalla Coppa d’Africa, senza dimenticare Smalling e Kumbulla ancora infortunati.

Questa situazione però porta la Roma a doversi rinforzare sugli esterni. Per questo Angeliño è sempre più vicino al trasferimento in giallorosso. Il giocatore vuole solo e solamente la Roma, aiutando e non poco la società capitolina a farsi beffe della folta concorrenza di Villarreal, Torino e Marsiglia. Il calciatore è attualmente al Galatasaray ma è di proprietà del Lipsia e starebbe cercando una nuova squadra per poter giocare minuti da titolare.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BALDANZI VICE DYBALA?

Il calciomercato Roma non si limita alla difesa. Infatti sembrerebbero esserci passi avanti per quanto riguarda l’arrivo di Tommaso Baldanzi in estate. Il talentino dell’Empoli, campione d’Italia con la Primavera nel 2021 e premiato per l’occasione miglior giocatore, potrebbe salutare il Castellani per l’Olimpico. In un importante salto di qualità per uno dei ragazzi più interessanti del palcoscenico calcistico italiano. A riportare la notizia di questo assalto a Baldanzi da parte della Roma è il Corriere dello Sport.

Secondo il famoso quotidiano sportivo, la Roma ha trovato l’accordo sia con l’entourage del giocatore sia con lo stesso Baldanzi. Mancherebbe infatti solo più la stretta di mano con l’Empoli che chiede 15 milioni, leggermente più alta dell’offerta capitolina. La società toscana preferirebbe venderlo a titolo definitivo, senza prestiti con diritto o obbligo di riscatto. La Roma al tempo stesso sta pensando di pescare dalla Primavera giovani che potrebbe prendere parte all’affare Baldanzi da contropartite tecniche.











