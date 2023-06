Calciomercato Roma News/ Duello per Scamacca: prestito possibile, suggestione Ekitike (12 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA: DUELLO PER SCAMACCA

Anche il calciomercato Roma si inserisce nel duello per riportare Gianluca Scamacca in Serie A. L’attaccante del West Ham sembra sempre più destinato a lasciare la Premier League: su di lui come noto ci sono sicuramente Inter e Milan, forse anche la Juventus oltre ad altre società che dall’estero monitorano la situazione. A favore della Roma potrebbe giocare il fatto di un passato giallorosso: tre anni nelle giovanili (2012-2015) appena dopo il biennio alla Lazio e appena prima di emigrare in Olanda, per un romano come Scamacca la destinazione sarebbe certamente gradita ma bisognerà anche trovare la quadra economica.

I 36 milioni di euro (più 6 di bonus) spesi dal West Ham un anno fa sono tanti: adesso gli Hammers sono disponibili al prestito ma bisognerà soddisfare alcune condizioni, per esempio un diritto o obbligo di riscatto che scatterebbe, quest’ultimo, al raggiungimento di certi traguardi da definire. Alla finestra dunque anche il calciomercato Roma: per il momento non ci sono trattative con il West Ham – che deve innanzitutto risolvere il nodo legato al suo capitano Declan Rice – ma ci sono stati dei contatti con l’entourage di Scamacca. Da vedere allora quello che succederà, certamente si tratta di uno scenario che avrà parecchie evoluzioni nelle prossime settimane.

EKITIKE NOME A SORPRESA?

Sempre riguardo l’attacco, il calciomercato Roma valuta altre opzioni. Sicuramente quella che porta a Wilfried Zaha, del quale avevamo già parlato e che alla fine di giugno sarà ufficialmente svincolato dal Crystal Palace: potrebbe dunque essere un colpo a parametro zero, mentre alla voce “sorprese” attenzione a Hugo Ekitike. Classe 2002, ha giocato l’ultima stagione nel Psg: qui ha segnato 3 gol in Ligue 1, il cartellino però è di proprietà dello Stade Reims che lo ha fatto esordire tra i professionisti. Con la maglia biancorossa, nel 2021-2022, sono arrivate 10 reti in campionato e una in Coppa di Francia; il suo profilo potrebbe piacere a José Mourinho che cerca un attaccante che possa fare gol ma anche permettere alla squadra di salire, potendo poi puntare sugli inserimenti di Paulo Dybala (uno che le reti se le crea da solo) ma anche Lorenzo Pellegrini.

Certo si tratterebbe comunque di un azzardo: Ekitike non fa ancora parte dell’élite del calcio internazionale e, in caso di acquisto, è ampiamente probabile che la Roma debba comunque cercare una prima punta titolare non potendosi ancora affidare al francese. Tuttavia, per il calciomercato dei giallorossi bruciare la concorrenza potrebbe anche significare mettersi in casa un profilo con ampi margini di miglioramento ad un prezzo contenuto: da vedere allora cosa la società Roma sceglierà di fare, al momento comunque non si registrano contatti in merito.











