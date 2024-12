CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DYBALA OUT, ZIYECH IN?

Le occasioni per il calciomercato Roma potrebbero arrivare anche dalla cessione di Paulo Dybala che, come già detto, in questi giorni sta monopolizzando ogni tipo di discorso. Florent Ghisolfi si è detto disposto ad ascoltare offerte per la Joya, e sappiamo che il Galatasaray lo sta puntando con attenzione: ecco, qui bisogna fare un passo indietro e dire che, presumibilmente, l’interesse dei Leoni di Istanbul è vivo anche a seguito del clamoroso sfogo di Hakim Ziyech, che ha pubblicamente dato dell’incompetente al suo allenatore Okan Buruk, detto che del Galatasaray gli importa meno di zero e che a gennaio se ne andrà, anzi lo avrebbe fatto all’inizio della stagione se glielo avessero consentito. La cosa è chiarissima: Ziyech con la maglia giallorossa del Galatasaray non vuole più giocare.

E dunque, se il marocchino andasse a vestire un altro giallorosso, quello della Roma? L’intreccio di calciomercato è fattibile: Ziyech è in scadenza di contratto, per di più se dovesse rescindere adesso arriverebbe anche a zero a gennaio, un’occasione ghiottissima per accaparrarsi un calciatore sicuramente non semplicissimo da gestire ma che ha parecchio talento e lo ha dimostrato (anche se dopo l’Ajax non ha trovato straordinaria continuità, faticando anche al Chelsea). Il ruolo è più o meno simile a quello di Dybala, il piede lo stesso mancino educatissimo, la carta d’identità racconta del medesimo anno di nascita; Ziyech segna meno essendo un esterno puro ma attenzione, toccando le giuste corde si potrebbe poi consegnare a Claudio Ranieri e chi verrà dopo di lui un elemento certamente interessantissimo con il quale lavorare…

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, HERMOSO AI SALUTI?

Intanto però le manovre del calciomercato Roma devono riguardare anche le cessioni, e qui bisogna rifarsi a quanto si diceva dopo la sconfitta di Como: i Friedkin avrebbero perso la pazienza e ordinato o comunque caldeggiato una rivoluzione immediata, nella quale nessuno è davvero intoccabile. Tra i calciatori della rosa giallorossa ci sono poi anche gli scontenti: uno di questi sarebbe Mario Hermoso, avevamo già riferito di come il difensore spagnolo, arrivato a parametro zero dopo la fine della sua avventura con l’Atletico Madrid, avesse presumibilmente manifestato la volontà di cambiare aria, perché a dirla tutta il suo minutaggio in campo non è alto e con l’arrivo di Claudio Ranieri si è ancor più abbassato a favore di Mats Hummels.

Hermoso a dire la verità preferirebbe tornare in Spagna, ma dalla Turchia arriva un’indiscrezione: stavolta non si tratterebbe del Galatasaray, ma di una delle sue grandi rivali e cioè il Fenerbahçe, sulla cui panchina siede l’ex José Mourinho. Ebbene, lo Special One avrebbe chiesto alla società di acquistare Mario Hermoso per aumentare l’esperienza della sua difesa: potrebbe esserci un semplice contatto oppure nulla, anche in questo caso la possibilità di addio anticipato esiste tutta ma bisognerà anche valutare quale sia il reale desiderio del calciatore, che di fronte a un’offerta concreta dalla Liga avrebbe già preso la sua decisione. Ad ogni buon conto per il calciomercato Roma questi sono giorni davvero caldi…