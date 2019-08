CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ E’ fatta per il turco Cetin: 3,5 milioni! (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma fa registrare un nuovo colpo in difesa. Restano in piedi le trattative per un pezzo grosso che dovrebbe puntellare la retroguardia a disposizione di Paulo Fonseca, da una parte Lovren del Liverpool, da una parte Rugani della Juventus per il quale però i bianconeri sparano alto in quanto a richiesta economica. Ma intanto la certezza è il turco Mert Cetin, classe ’97 proveniente dal Gençlerbirligi, club neopromosso nella Super Lig turca dopo il secondo posto nello scorso campionato di seconda divisione. Un prospetto che era seguito dai grandi club in patria, come il Galatasaray e il Fenerbahce, ma per il quale la Roma ha chiuso con un operazione lampo che ha visto costare il cartellino di Cetin 3,5 milioni di euro per le casse di Trigoria. Partirà come alternativa, per rimpinguare un reparto difensivo che andava rinforzato dopo alcune partenze eccellenti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FONSECA BLOCCA ANTONUCCI

Per quanto riguarda il calciomercato della Roma in uscita, dopo la cessione di Nzonzi proprio in Turchia, al Galatasaray, il tecnico Paulo Fonseca ha bloccato un protagonista del precampionato giallorosso. Si tratta di Mirko Antonucci, giovane attaccante che si è distinto nelle amichevoli disputate dalla Roma in questa lunga estate. In quanto prospetto promettente, per Antonucci si sono fatte avanti società abituate a collaborare spesso con la Roma tra scambi e prestiti, come l’Hellas Verona e soprattutto il Sassuolo, che ha valorizzato giocatori importanti del settore giovanile giallorosso degli ultimi anni, come Lorenzo Pellegrini. Ma la Roma non è disposta a lasciar partire Antonucci: Fonseca ha messo il veto, lo vuole in rosa per una stagione che con l’Europa League sarà ricca di impegni, avendolo visto maturo per essere subito pronto come alternativa per la sua batteria di attaccanti che ha fatto registrare i rinnovi di Nicolò Zaniolo e Cengiz Under.

