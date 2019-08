CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ecco Smalling, Olsen al Cagliari (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma fa registrare una svolta a sorpresa per quanto riguarda l’arrivo del difensore centrale invocato da Paulo Fonseca. I nomi più caldi erano quelli di Daniele Rugani, col centrale juventino apparso davvero vicinissimo allo sbarco della capitale, e del croato del Liverpool, Lovren. A sorpresa è spuntato invece un veterano della Nazionale inglese e del Manchester United, Chris Smalling, che già nella giornata di oggi dovrebbe sbarcare nella Capitale per sostenere le visite mediche ed essere già convocabile nel derby per vestire la maglia giallorossa. Prestito oneroso a 3 milioni di euro e diritto di riscatto che dovrebbe essere fissato intorno ai 16 milioni per la Roma, con Smalling che lascia lo United dopo essere finito indietro nelle gerarchie della squadra, pur collezionando nella passata stagione tra Premier League e Coppe 34 presenze e 1 gol. Il centrale nativo di Greenwich vanta anche 31 presenze e 1 gol con la Nazionale inglese, con la quale però non gioca dalla sfida contro la Scozia del 10 giugno 2017, più di due anni fa. Una soluzione che non esclude definitivamente un ultimo assalto a Rugani, ma la Roma agirà ora con più calma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OLSEN AL CAGLIARI

Il calciomercato della Roma fa nel frattempo registrare la partenza di un elemento da tempo ormai fuori dai radar di Paulo Fonseca, col tecnico portoghese che ha scelto Paul Lopez e Antonio Mirante come portieri della sua nuova squadra. Robin Olsen, portiere svedese che ha vissuto diverse difficoltà nella porta giallorossa nella passata stagione, passa ufficialmente al Cagliari in prestito secco. Dei 2 milioni netti percepiti dal numero uno svedese, il Cagliari ne pagherà 1,5, lasciando il restante 25% dell’ingaggio alla Roma. Olsen resta il portiere della Nazionale svedese e sarebbe stata una presenza ingombrante se fosse stato messo ai margini della rosa. Con il prestito in Sardegna la Roma prova a rivalutare un investimento che era arrivato con i bonus a sfiorare i 12 milioni di euro nella passata stagione, dopo la cessione di Alisson al Liverpool. Sul fronte d’attacco si complica l’arrivo di Taison, del quale lo Shakhtar Donetsk non vorrebbe privarsi: la Roma potrebbe virare sul brasiliano Mateus Vital del Corinthians: classe ’98, di ruolo esterno o trequartista, potrebbe essere scelto per far fronte all’infortunio di Diego Perotti.

