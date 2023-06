CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per Mazzocchi scambio in cantiere. Zalewski possibile sacrificio (9 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TENTATIVO PER MAZZOCCHI!

Il calciomercato della Roma è pronto a decollare, non solo per quanto riguarda trattative già chiuse come quella dell’arrivo di Aouar a parametro zero. Le ultime notizie riguardano un possibile scambio con la Salernitana e i movimenti necessari in uscita per la situazione finanziaria del club. Per quanto riguarda l’affare con il club campano, la Roma sembra essere interessata all’esterno Pasquale Mazzocchi, classe 1995 e protagonista quest’anno di un eccellente campionato in granata, nonostante un infortunio che a un certo punto della stagione ne ha rallentato il rendimento.

Secondo fonti di calciomercato vicine alalla Roma, sarebbe in corso un’operazione che coinvolgerebbe uno scambio di giocatori tra le due squadre. La Salernitana potrebbe acquisire alcuni talenti provenienti dalla Roma, compresi alcuni giovani della Primavera (su tutti Cassano e Missori), mentre Mazzocchi farebbe il percorso inverso e si unirebbe alla squadra capitolina, essendo un prospetto ideale per il 3-5-2 di José Mourinho. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane considerando anche l’interesse della Juventus da monitorare per il giocatore.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SACRIFICIO ZALEWSKI?

Nel frattempo, la Roma sta valutando alcune opzioni per sanare il bilancio economico. Uno dei possibili sacrifici potrebbe riguardare il giovane talento polacco Nicola Zalewski. Nonostante il suo grande potenziale e le sue prestazioni promettenti nella scorsa stagione, Zalewski potrebbe essere ceduto per ottenere un introito finanziario significativo. La Roma è consapevole delle necessità di rispettare il fair play finanziario e potrebbe decidere di sacrificare Zalewski per garantire una maggiore stabilità economica.

Tuttavia, la decisione di cedere Zalewski non sarà facile per il club. Il giovane esterno è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio polacco, è stato convocato per il Mondiale in Qatar dello scorso novembre e ha attirato l’attenzione di numerosi club europei (si parla di Premier League nella fattispecie). La Roma dovrà valutare attentamente l’offerta migliore (il club deve reperire, secondo l’accordo con la UEFA, 32 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno) e considerare anche l’aspetto sportivo, cercando di bilanciare le esigenze finanziarie con la volontà di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

