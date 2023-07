Calciomercato Roma News/ Ibanez, ipotesi Fulham. Solbakken pedina di scambio…. (giovedì 13 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IBANEZ NON VUOLE L’ARABIA

Il calciomercato Roma è concentrato, al momento, sulle uscite. Serve fare cassa in casa giallorossa per mettere a disposizione di Josè Mourinho altre pedine di spessore. In tal senso Tiago Pinto sta provando ad accelerare la cessione di Roger Ibanez ma la situazione non è semplice. Il difensore continua a non trovare offerte all’altezza delle richieste della Roma che dai 35 milioni di Euro di giugno ora si è leggermente abbassata. Il difensore resta l’ago della bilancia per la seconda fase di un mercato che necessita di un’entrata per provare ad alzare l’asticella anche in termini di acquisti di cartellini.

Calciomercato Roma News/ Scamacca apre: "Tutti sanno quali sono i colori del mio cuore..." (12 luglio 2023)

L’iniziale interesse di Tottenham e Atletico Madrid è scemato nel corso dei mesi convincendo Pinto a cedere altri elementi per far quadrare il bilancio. Era arrivato anche un sondaggio dall’Arabia Saudita che Ibanez però non ha voluto nemmeno approfondire. All’orizzonte, però, sembra affacciarsi una nuova opportunità: quel Fulham che ha mollato Igor della Fiorentina e che sembra intenzionato a formulare una prima offerta per Ibanez di circa 20 milioni di Euro.

Calciomercato Roma News/ Sabitzer si allontana, Renato Sanches in standby (11 luglio 2023)

SOLBAKKEN LA CHIAVE PER DOMINGUEZ?

Una scossa al calciomercato della Roma potrebbe arrivare da Bologna. Sul taccuino di Tiago Pinto, tra i tanti nomi, c’è da tempo Nicolas Dominguez del Bologna ma la richiesta dei felsinei è troppo elevata per le casse giallorosse. Il giocatore argentino è pronto a lasciare l’Emilia-Romagna e la chiave per portarlo a Roma potrebbe essere Ola Solbakken. Il club giallorosso, infatti, vorrebbe inserirlo nella trattativa per abbassare il costo del cartellino di Dominguez, la pista è assolutamente percorribile.

In cerca di sistemazione, infine, rimane sempre Eldor Shomurodov. Dopo la parentesi a La Spezia l’attaccante è stato cercato dal Lecce ma, al momento, la trattativa stenta a decollare a causa dell’ingaggio troppo elevato dell’uzbeco. Per lui dovrebbe profilarsi un nuovo prestito dove la Roma contribuirebbe al pagamento dello stipendio.

Calciomercato Roma News/ Paulo Dybala, che Joya: "Voglio restare qui" (lunedì 10 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA