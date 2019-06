Calciomercato Roma News/ Il Marsiglia chiede Schick in prestito (Ultime notizie)

Si complica il calciomercato in casa della Roma: la decisione pendente della Uefa sul Milan e le sue conseguenze sugli accessi nelle coppe europee nella prossima stagione hanno diretti effetti sulla società giallorossa che quindi attende un verdetto chiaro prima di potre effettivamente mettere testa e gambe sulla prossima stagione. Ecco quindi che con pure la sospensione temporanea della programmazione estiva (è stato anche annullato il ritiro di Pinzolo, la squadra dovrebbe quindi riunirsi nella Capitale il prossimo 5 luglio) a Trigoria si temporeggia: la stagione del calciomercato però sta entrando nel vivo. Dopo la conferma del presto arrivo di Diawara, la dirigenza giallorossa non vuole esporsi troppo, ma ha cominciato a rimandare al mittente le prime offerte rimediate. In questo senso si legge il forte no della dirigenza giallorossa alla richiesta di prestito ricevuta dall’Olimpique Marsiglia per Schick: secondo la redazione Sky la Roma ha già rifiutato la prima proposta, non volendo perdere una pedina che portrebbe rivelarsi importante caso di convocazione in coppa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: EL SHAARAWY IN STAND BY

Altra operazione di calciomercato in casa Roma che pare rimaste ferma in stan by è quella che riguarda Stephan El Shaarawy per cui sono forti le sirene cinesi. Se ieri la trattativa tra la dirigenza capitolina e lo Shanghai pareva vicinissima aalla completa risoluzione ora la situazione ci appare diversa con un netto stacco tra domanda e offerta. Il club cinese infatti non offrirebbe più di 13 milioni per il giocatore giallorosso, ma la Roma non è disposta a cederlo per meno di 20 milioni di euro. E’ però assai probabile che nei prossimi giorni l’accordo si sblocchi: i giallorossi infatti potrebbero venir incontro ai cinesi abbassando le loro richiesta a 18 milioni con buona pace dello Shanghai disposta a ritoccare in alto la sua proposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA