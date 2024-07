Calciomercato Roma News/ In tre per il dopo Lukaku: En-Nesyri, Mikautadze e Sorloth (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, CACCIA AL DOPO LUKAKU: TRA MAROCCO E GEORGIA

Il calciomercato Roma ha bisogno di un dopo Lukaku. Il centravanti belga ha salutato la Capitale dopo la scadenza del prestito e ora è pronto a voltare pagina, dato che al Chelsea è un vero e proprio esubero. Ai giallorossi però questa situazione non interessa visto che ha già chiuso la porta al ritorno del gigante ex Everton, sia per motivi economici che tattici.

De Rossi cerca un altro profilo e El Youssef En-Nesyri sarebbe ideale: gioco aereo, buona vena realizzativa, esperto e nel pieno dei suoi anni. D’altronde non è la prima volta che il bomber del Siviglia interessa al club capitolino, ma forse mai come ora la Roma è intenzionata a puntarci.

A far paura è la concorrenza spietata dalla Turchia. Il Fenerbahce ha “accusato” il colpo Immobile da parte del Besiktas e vuole rispondere con il marocchino. La disponibilità economica a livello d’ingaggio è maggiore rispetto alla Roma: il club di José Mourinho si spingerà fino a 6 milioni l’anno. Bisognerà vedere se En-Nesyri ha intenzione di giocare in Turchia o preferirebbe restare in uno dei top 5 campionati europei.

En-Nesyri non è però l’unico obiettivo del calciomercato Roma. I giallorossi inseguono sempre Mikautadze del Metz. Dopo un parentesi negativa all’Ajax in prestito, il georgiano è tornato nel club francese ed è tornato a segnare a ripetizione. In più, c’è stato un Europeo da tre gol e uno storico ottavo di finale conquistato con la Georgia dunque il prezzo si è alzato: almeno 20/25 milioni.

CALCIOMERCATO ROMA, SI RIAPRE LA PISTA SORLOTH. E ABRAHAM…

Secondo La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Roma insiste anche per Sorloth. Il primo sondaggio ha avuto esito negativo dato che la richiesta del Villareal era di gran lunga superiore a ciò che pensavano i dirigenti giallorossi. La situazione però è cambiata proprio negli ultimi giorni.

Il Submarino Amarillo ha messo nel mirino Omorodion dell’Atletico Madrid, attaccante che piaceva tra l’altro anche alla Roma e al Milan. Per acquistarlo ci vorranno 40 milioni e il Villareal vuole agire in fretta per bruciare la concorrenza. Per questo potrebbe aprirsi lo scenario di una possibile cessione del norvegese.

Sul fronte cessioni, invece, c’è sempre da risolvere il rebus Abraham. L’attaccante piace, ma fin qui offerte non se ne vedono. In Italia, la Juventus come vice Vlahovic ma soprattuto il Milan, complice la grande stima da parte di Fonseca, avevano messo nella lista dei desideri il centravanti. Nel mentre in Premier League osservano, soprattutto sponda Everton dopo l’acquisto da parte dei Friedkin.

