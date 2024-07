CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ La strategia per Sorloth in attacco. L’alternativa è Denkey (9 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LA STRATEGIA PER SORLOTH

Il calciomercato della Roma prova ad accelerare su un obiettivo in attacco, considerando l’ormai assodata necessità di sostituire Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano romano Il Messaggero, il direttore sportivo Ghisolfi ha come obiettivo principale Alexander Sorloth, attaccante del Villarreal. Inizialmente valutato 38 milioni di euro dagli spagnoli, il suo prezzo potrebbe scendere a 30 milioni, un investimento che sarebbe sicuramente considerevole per i giallorossi ma che andrà ora soppesato in base alle necessità che si stanno facendo stringenti sul fronte offensivo.

La strategia di calciomercato della Roma è simile a quella utilizzata per Le Fée: ridurre la parte in contanti dell’offerta, aumentando i bonus da pagare in futuro. Non ci sono problemi riguardo all’ingaggio, dato che il norvegese guadagna “solo” 1,6 milioni di euro nel club della Liga e sarebbe certo di andare incontro ad un aumento salariale dicendo sì alla Roma. Bisognerà cercare di trovare la giusta sintonia con il Villarreal, bottega molto cara ma che potrebbe persuadersi se la volontà del giocatore per un trasferimento in Serie A si facesse forte.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OCCHI SUL BOMBER DEL TOGO

Se la trattativa per Sorloth dovesse rivelarsi impraticabile, un’alternativa per il calciomercato della Roma potrebbe essere l’attaccante della Nazionale del Togo, Kévin Denkey. Denkey si è messo in luce recentemente con la maglia degli “Sparvieri” durante le qualificazioni africane per i prossimi Mondiali, ed è esploso quest’anno nella Serie A belga, dove ha conquistato il titolo di capocannoniere con 27 gol, ben otto in più di Anders Dreyer dell’Anderlecht, e il doppio delle reti segnate l’anno precedente.

Prelevato dal Nimes, squadra di Ligue 1, dal suo attuale club per soli due milioni di euro, la sua valutazione attuale si aggira intorno ai sedici milioni. Nonostante la sua giovane età (compirà 24 anni a novembre), la sua scarsa esperienza in contesti di alto livello potrebbe richiedere una valutazione attenta da parte della Roma che ha bisogno però di accelerare in maniera decisiva su un obiettivo di calciomercato come fatto per Enzo Le Fée a centrocampo. E dunque Denkey potrebbe diventare un’operazione da chiudere in fretta per risolvere i problemi in attacco.











