Calciomercato Roma News/ Ipotesi Folorunsho, ma Nandez è il primo obiettivo (oggi 23 maggio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SI PUNTA FOLORUNSHO

Nell’attesa di scoprire se giocherà l’Europa League o la Champions League, la Roma studia le manovre di calciomercato: a prescindere da quello che sarà il percorso europeo, Daniele De Rossi ha parlato chiaro e detto di voler riportare la squadra giallorossa nelle posizioni che le competono, il che significa almeno nelle prime quattro della Serie A. Il discorso si è tradotto anche in obiettivi di calciomercato: serve gente che sappia far uscire il pallone con qualità, dunque anche centrocampisti che aggiungano sostanza. Un nome utile, almeno stando alle indiscrezioni, sarebbe quello di Michael Folorunsho: ventisei anni, bisognerà trattare con il Napoli che è proprietario del cartellino.

Si tratta di un elemento che può ricoprire vari ruoli in mediana: davanti alla difesa, mezzala o perno in un reparto a due, ma volendo anche esterno di gamba. Il Napoli lo ha acquistato nel 2019, dopo due buone stagioni con la Virtus Francavilla; poi lo ha sempre girato in prestito e Folorunsho si è fatto apprezzare soprattutto con il Bari, in Serie B, e quest’anno con il Verona timbrando la salvezza e guadagnando la preconvocazione per gli Europei, con la nostra nazionale. Il valore di calciomercato si aggira sui 6 milioni di euro ma attenzione, la società partenopea che perderà Piotr Zielinski potrebbe anche decidere di inserirlo nella rosa e scommettere su di lui, staremo a vedere.

IL PRIMO OBIETTIVO È NANDEZ

Tuttavia, per il centrocampo, il primo nome del calciomercato Roma sembrerebbe essere quello di Nahitan Nandez. L’uruguaiano almeno per il momento ha maggiore appeal per quella che è la carriera: poco più di due anni più di Folorunsho, in Italia è arrivato nel 2019 e ha giocato cinque stagioni nel Cagliari, con una retrocessione e una promozione immediata. Nandez è entrato presto nel mirino delle big: la Juventus, il Napoli ma soprattutto l’Inter che ad un certo punto sembrava anche aver chiuso per il suo acquisto. Il centrocampista è sempre rimasto in Sardegna, ma per sua volontà: si è profondamente legato a questa squadra e questo è forse l’ostacolo più difficile da aggirare.

Tuttavia, a 29 anni compiuti e con una bella salvezza timbrata, anche Nandez potrebbe pensare ad un ulteriore step nella sua carriera; magari “sfruttando” anche il ritiro di Claudio Ranieri, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Vedremo: certamente con Folorunsho potrebbe esserci un progetto più a lungo termine e con un giocatore sul quale si possa maggiormente lavorare, Nandez invece sarebbe il colpo per migliorare nell’immediato con un elemento dal respiro internazionale, viste le 54 presenze con l’Uruguay.











