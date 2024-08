Kevin Danso Roma, c’è l’accordo con il Lens: le cifre dell’affare

La Roma è vicinissima ad un nuovo colpo del quale si parla ormai da giorni e che porterà in giallorosso Kevin Danso. Il giocatore arriva dal Lens, con il quale i capitolini hanno avviato da giorni i dialoghi. Nelle ultime ore i due club hanno perfezionato la trattativa che porterà nella Capitale il 25enne, difensore centrale, come spiega Sky Sport. Le cifre sulle quali è stato raggiunto l’accordo parlano di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 22 milioni di euro, più 3 di bonus.

Kevin Danso è nato in Austria da genitori ghanesi ma a sei anni si è trasferito in Inghilterra, dove ha cominciato a giocare a calcio nel Reading e nel Milton Keynes Dons, per poi trasferirsi in Germania nell’Ausburg. Qui è arrivato il debutto in Bundesliga, nel 2016, al quale è seguito un prestito al Southampton e poi nuovamente un trasferimento in Germania, al Fortuna Dusseldorf, nella seconda serie tedesca. Nel 2021 è arrivato al Lens, portato in Francia da Florent Ghisolfi, attuale dg della Roma che allo stesso modo lo ha portato via dai francesi per farlo approdare nella Capitale. Danso ricoprire il ruolo di difensore centrale anche nella Nazionale austriaca, dove conta 23 presenze dopo aver fatto l’intera trafila nelle Nazionali giovanili.

Kevin Danso Roma: in Italia nelle prossime ore

Dopo l’accordo definitivo con il Lens per Kevin Danso, la Roma è in attesa che il difensore centrale arrivi nella Capitale: il suo arrivo è previsto per le prossime ore e i tifosi sono già in fermento, pronti ad accoglierlo in grande stile. Il giocatore austriaco, dopo lo sbarco a Roma, svolgerà le visite mediche di rito e solamente dopo firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso, come spiega ancora Sky Sport.