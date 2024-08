DIRETTA FRANCIA SPAGNA CALCIO STREAMING: LA FINALE PER L’ORO!

Ci attende la diretta Francia Spagna alle ore 17.00, la finale di calcio maschile alle Olimpiadi Parigi 2024: un grande appuntamento per l’assegnazione della medaglia d’oro in un torneo che forse, bisogna dirlo, non è in grado di attirare come le principali competizioni Uefa o Fifa, un po’ per le regole sulle convocazioni e un po’ perché “si perde” nel mare di tanti altri eventi che caratterizzano i Giochi. A dire il vero però la diretta Francia Spagna sarà entusiasmante: lo possiamo considerare un big match anche se giocato con nazionali Under 24 anche prive di qualche talento da prima pagina, i Bleus poi giocano in casa e hanno l’occasione di vincere il primo oro nella storia.

Diretta Sassuolo Cittadella/ Streaming video e tv: l'esordio di Grosso (Coppa Italia, 9 agosto 2024)

La Spagna invece aveva festeggiato in casa, alle Olimpiadi di Barcellona: sono passati 32 anni e nel frattempo sono comunque arrivate altre due finali, l’ultima di queste proprio tre anni fa a Tokyo con sconfitta contro il Brasile, che aveva fatto il bis dopo Rio de Janeiro. Vedremo cosa succederà nella diretta Francia Spagna, finale di calcio maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, come sempre però dobbiamo precedere il calcio d’inizio del match per la medaglia d’oro andando a presentare le possibili scelte dei due CT e dunque con la lettura approfondita delle probabili formazioni in campo al Parco dei Principi.

Calciomercato Fiorentina/ De Gea atteso per le visite mediche. Terracciano non andrà al Monza (9 agosto 2024)

FRANCIA SPAGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Francia Spagna, la finale di calcio maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, sarà trasmessa sui canali della televisione di stato e quindi su Rai Due o Rai Sport, mentre per quanto riguarda la televisione satellitare vi potrete assistere su Eurosport, il principale canale che, al numero 210 del decoder, si occupa principalmente degli sport di squadra ai Giochi.

Il servizio di diretta streaming video sarà garantito innanzitutto da Rai Play (sito o applicazione), ma per la diretta Francia Spagna avrete a disposizione anche, previa sottoscrizione di un abbonamento o secondo le tariffe per le Olimpiadi Parigi 2024, le piattaforme in mobilità come Discovery Plus, la casa delle Olimpiadi Parigi 2024, Now Tv, Tim Vision e DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI FRANCIA SPAGNA

Calciomercato Napoli/ Non si aspetta più Osimhen: Lukaku può arrivare subito (9 agosto 2024)

FRANCIA SPAGNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Si avvicina la diretta Francia Spagna, che Thierry Henry affronta con il 4-3-1-2: in porta va Restes, davanti a lui coppia centrale formata da Loic Badé e Sildillia con Lukeba e Truffert che dovrebbero essere confermati sulle corsie laterali. Si piazza davanti alla difesa in qualità di frangiflutti uno tra Chotard e Akliouche; a dare una mano sulle mezzali ecco invece Michael Olise e Andy Akliouche che si gioca il posto con Magassa, poi Andy Diouf sulla trequarti e davanti una grande coppia offensiva, il fuoriquota Lacazette infatti dovrebbe giocare insieme a Mateta salvo sorprese dell’ultima ora da parte di Henry.

È invece un 4-2-3-1 per Santi Denia nella diretta Francia Spagna: Tenas il portiere, spiccano i centrali difensivi Eric Garcia e Cubarsì mentre saranno Pubill e Juan Miranda a occuparsi delle corsie laterali in qualità di terzini. Sono Fermin Lopez, già “mezzo” titolare nel Barcellona, e Pablo Barrios a formare la cerniera centrale; davanti a loro si muovono Sergio Gomez, largo a sinistra, Oroz e Baena, da capire chi dei due agirà largo a destra. Come centravanti la Spagna punta ovviamente su Abel Ruiz, già capitano della selezione Under 21, dalla panchina attenzione soprattutto a Juanlu Sanchez che è risultato determinante nella semifinale contro il Marocco.