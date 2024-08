CALCIOMERCATO ROMA, BADÈ COME DOPO SMALLING, OFFERTA PER ASSIGNON!

Il calciomercato Roma potrebbe aggiungere un difensore alla lista dei desideri. Il motivo per cui il radar di Ghisolfi si è spostato nel pacchetto arretrato è dovuto alla possibile cessione del 34enne inglese Chris Smalling.

L’ex Manchester United potrebbe infatti salutare la Città Eterna per trasferirsi in Arabia Saudita. A rivelarlo è La Repubblica che racconta di come l’agente di Smalling era in ritiro della Roma in Inghilterra per presentare l’offerta dell’Al-Qadsiah.

Ora la scelta è del calciatore che si trova davanti ad un bivio: rimanere in giallorosso, dove ha un contratto in vigore in scadenza a giugno 2025, oppure accettare l’offerta del mondo arabo e abbandonare di fatto il calcio europeo.

La Roma non vuole farsi trovare impreparata e dunque avrebbe già individuato il sostituto ideale per il centrale di Greenwich. Si tratta di Loic Badè, 24enne del Siviglia, profilo che a Ghisolfi piace molto per via delle sue grandi doti.

Il prezzo non è dei più economici (20 milioni), ma la Roma potrebbe tentare l’approccio con un’offerta da 12 più 2/3 di bonus, cifra per cui il Siviglia potrebbe vacillare. Seguiranno aggiornamenti, ma in ogni caso il giocatore è in lista.

C’è un altro tassello che manca nello scacchiere giallorosso: si tratta del terzino destro, un tormentone del calciomercato Roma. Il nome prescelto da De Rossi è Assignon del Rennes. Ghisolfi vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di ricatto, il ds dei francesi, Ricky Massara, pretende l’obbligo. L’accordo dovrebbe arrivare a metà strada con un obbligo condizionato a un certo numero di partite giocate.

CALCIOMERCATO ROMA, ABRAHAM CONTESO IN PREMIER LEAGUE

Il calciomercato Roma vede anche la necessità di vendere. D’altronde i vari acquisti come Le Fée, Soulé e Dovbyk sono stati molto dispendiosi, anche se c’è da dire che molti di quei soldi sono frutto del grande lavoro di Ghisolfi e staff sul bilancio.

Aver cessato alcuni prestiti pesanti come Lukaku ed essersi liberati dei contratti di Rui Patricio e Spinazzola ha sicuramente dato una mano alla società capitolina per investire sul mercato, migliorando la squadra a disposizione di De Rossi.

Un altro nome vicino alla cessione, complice proprio l’arrivo di Dovbyk, è Tammy Abraham. Mourinho vedeva in lui un ruolo da seconda punta insieme a Lukaku, ma De Rossi ha ben altri piani in testa e reputa l’ex Chelsea un giocatore marginale.

La Roma aspetta le mosse altrui perché sarà veramente difficile pensare che il giocatore rimanga nella Capitale. Secondo Il Corriere dello Sport, ci sarebbe il Milan interessato ma senza dimenticare l’opzione Premier League.

È risaputo che Abraham sarebbe molto contento di tornare in patria e oggi si sarebbe aggiunto il Bournemouth, complice anche la cessione di Solanke per oltre 70 milioni di euro al Tottenham. Sullo sfondo rimane l’Everton.