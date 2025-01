CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DUE RIFIUTI IN ATTACCO

Per il calciomercato Roma non sono giorni semplici: la squadra, sicuramente in ripresa dopo l’avvio di stagione che tutti ricordiamo, ha bisogno di qualche nuovo acquisto e i Friedkin avrebbero messo a disposizione di Florent Ghisolfi non più di 15 mlioni di euro da investire su un attaccante. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Lorenzo Lucca, che non soddisfa questi parametri economici, e di Breel Embolo che invece potrebbe arrivare; tuttavia il direttore sportivo della Roma avrebbe valutato e anche contatto altri due profili. Il primo è quello di Marko Arnautovic: l’austriaco, che gioca davvero poco nell’Inter, potrebbe rientrare nell’operazione che porterebbe Nicola Zalewski a vestire la maglia nerazzurra.

Il secondo è quello di Georges Mikautadze, prima messosi in luce in Francia con il Metz e poi affermatosi agli Europei con la Georgia, raggiungendo anche gli ottavi di finale: oggi gioca nel Lione. Il problema per il calciomercato Roma è che entrambi avrebbero risposto picche: né Arnautovic né Mikautadze infatti avrebbero intenzione di cambiare squadra, non in questi ultimi giorni della sessione invernale, preferendo continuare con i club di appartenenza al netto dello spazio che stano trovando. Dunque Ghisolfi, che ovviamente ha sempre meno tempo a disposizione per trovare un vice Dovbyk, dovrà cambiare strategia.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PER LA DIFESA PIACE DE WINTER

Parallelamente alla ricerca dell’attaccante, il calciomercato Roma si sta muovendo in difesa: qui, già qualche settimana fa avevamo riferito come il favorito sulla lista dei giallorossi fosse Mika Marmol, ma il ventitreene è sempre più difficile da andare a prendere perché il Las Palmas non arretra di un centimetro, la Roma non ha intenzione di aumentare l’offerta da 7 milioni di euro e la società spagnola non la giudica congrua con il valore del calciatore. Potremmo parlare di stallo alla messicana, quel che è certo è che adesso la società giallorossa non deve perdere tempo e provare a trattare con altri giocatori, tra cui spunta anche Koni De Winter.

Il belga, arrivato giovanissimo alla Juventus, ha anche esordito in Champions League con i bianconeri e soprattutto ha giocato nella loro Under 23, poi è andato in prestito all’Empoli e infine è stato acquistato dal Genoa. Per lui già due gol in questo campionato, tra cui quello dello scorso lunedì per aprire l’importante partita contro il Monza: da vedere se la Roma destinerà eventualmente una buona offerta al Grifone per assicurarsi le prestazioni del calciatore, De Winter ha già messo insieme 55 presenze in Serie A e dunque per Claudio Ranieri potrebbe essere un profilo di buona esperienza come alternativa ai titolari.