Calciomercato Roma News: Breel Embolo obiettivo in attacco

Il calciomercato Roma negli ultimi giorni ha individuato come suo obiettivo principale la ricerca e l’acquisto di un attaccante che possa essere un vero vice Dovbyk, vista anche l’imminente cessione di Shomurodov verso il Venezia, il primo nome seguito è stato quello di Beto ma c’è stato il muro del giocatore e soprattutto dell’Everton che, nonostante sia sotto la stessa proprietà, preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo. Sono molti alti i profili che i giallorossi hanno seguito, alcuni più difficili da raggiungere o almeno in questa finestra invernale, i nomi vanno da Georges Mikautadze dell’Olympique Lyonnais, Brian Brobbey dell’Ajax a Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Il nuovo nome per questo calciomercato Roma che è finito nel taccuino di Ghisolfi e che sembra poter essere il più abbordabile è quello di Breel Embolo, attaccante ventisettenne svizzero della nazionale e del Monaco con cui in questa stagione ha collezionato 16 presenze in cui ha trovato 4 gol e 2 assist, è il titolare della squadra del principato ma per la giusta cifra potrebbe essere acquistato visto che i biancorossi hanno già molte alternative in rosa. La cifra a cui l’affare potrebbe chiudersi è di 15 milioni di euro, non proibitiva per la Roma, che potrebbe così abbracciare un secondo attaccante di livello.

Calciomercato Roma News: interesse per Leandro Paredes e Matias Soule

Il calciomercato Roma è interessato poi anche con le operazioni in uscita dove due giocatori su tutti sono seguiti da diverse squadre da diverso tempo e che la Roma potrebbe lasciare per fare cassa e abbassare il monte ingaggi. Il primo nome è quello di Leandro Paredes, sul centrocampista argentino campione del mondo è forte l’interesse del Boca Juniors che sta facendo una grossa campagna acquisti per tornare a vincere, nelle ultime ore però un altro club sudamericano si è avvicinato alla Roma per avere il centrocampista. La squadra che vorrebbe l’argentino alla guida del suo centrocampo è il Santos che sta cercando di formare una rosa per essere competitivo immediatamente dopo il suo ritorno nella massima serie brasiliana.

L’altro nome molto ricercato in questo calciomercato Roma è quello di Matias Soule, nelle ultime ore infatti all’interesse di Fiorentina e del Real Betis si è aggiunto quello del Napoli che però virerebbe sull’esterno argentino ex Juventus solo nel caso tutti i suoi obiettivi principali dovessero saltare. La Roma per salutare Soule chiede però la cessione a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto perché è necessario che rientri nella spesa fatta questa estate.