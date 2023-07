CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Novità Doekhi per la difesa. Pinto lavora per Frattesi (4 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN ALTRO DIFENSORE CENTRALE?

Il calciomercato della Roma inizia ad accendersi dopo le cessioni che hanno garantito le plusvalenze imposte dall‘UEFA, e un nuovo nome si aggiunge alla lista dei possibili obiettivi giallorossi. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il club capitolino sarebbe interessato a Danilho Doekhi dell‘Union Berlino. Il difensore centrale olandese ha disputato una stagione eccellente con l’Union, qualificandosi per la prossima Champions League e attirando l’attenzione di diversi club, tra cui Napoli e West Ham,

Come riferito dal giornale olandese. Doekhi, classe ’98, è stato uno dei pilastri della squadra berlinese nell’ultima Bundesliga e ha un contratto fino al 2025 con il club della Capitale tedesca. Nonostante l’interesse, la Roma sembra aver completato il reparto difensivo con l’arrivo di Ndicka e la permanenza di Ibanez, sebbene quest’ultimo possa essere ceduto e una partenza del brasiliano potrebbe essere il disco verde per puntare sull’arrivo di Doekhi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PINTO PENSA SEMPRE A FRATTESI

Nel frattempo, c’è stato un sensibile riavvicinamento tra Davide Frattesi e la Roma. Il DS Tiago Pinto non aveva fretta e aveva chiesto al giocatore di aspettare fino al 1° luglio, poi si sarebbe fatto sentire. Nel frattempo, sia Milan che Inter si erano avvicinate al giocatore, ma in caso di cessione la Roma avrebbe incassato tra i 10 e i 12 milioni di euro grazie a una clausola del 30%. In alternativa, il club giallorosso aveva valutato la prima offerta di circa 30 milioni di euro. Tuttavia, oggi che sembra che anche l’Inter si sia allontanata, per chiudere l’affare di calciomercato con il Sassuolo serve qualcosa in più alla Roma.

I Friedkin, proprietari della Roma, sono pronti a un lieve aumento dell‘offerta, ma con una formula diversa: 10 milioni di euro subito come pagamento oneroso per il prestito e altri 11 milioni più 3 milioni di bonus l’anno successivo come obbligo di riscatto. In questo modo, la valutazione totale si avvicinerebbe ai 33 milioni di euro, avvicinandosi alla richiesta di 35 milioni avanzata da Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo. Non sono previsti ulteriori aumenti dell’offerta. Come piano alternativo di calciomercato, la Roma sta valutando l’acquisto di uno tra Renato Sanches, Sabitzer e soprattutto Kamada, per poi investire il budget previsto per Frattesi sull’acquisto di un attaccante.











