Calciomercato Roma News/ Occhi sul giovane Wesley Gassova: contatti continui per Riquelme (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SPUNTA UN TALENTO BRASILIANO 2005

Il calciomercato Roma si basa sulle scelte di Daniele De Rossi e le mosse di Florent Ghisolfi. I giallorossi sono pronti alla prima vera stagione con il nuovo tecnico, arrivato a gennaio concludendo la stagione in maniera positiva, meritandosi di fatto il prolungamento del contratto da allenatore della Roma.

Calciomercato Roma news/ Sergi Roberto nel mirino, Le Fee rimane ad un passo (5 luglio 2024)

De Rossi ora vuole che la sua squadra prenda le sue orme, in tutto e per tutto. Per questo, insieme alla dirigenza, si è confrontato per cercare i tasselli adatti da assimilare e puntare al prossimo anno alla qualificazione in Champions League, senza dimenticare e snobbare l’Europa League da disputare.

L’ultimo nome del Calciomercato Roma è Wesley Gassova. Il classe 2005 è un esterno di piede destro che milita nel Corinthians dove anta già 35 presenze, 5 gol e 3 assist. Non sarà facile battere la concorrenza delle grandi squadre: su di lui ci sono Chelsea, West Ham e sopratutto Nizza, in vantaggio su tutti avendo già avviato i contatti per portarlo sulla Costa Azzurra.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Arthur idea per il centrocampo, per Le Fée 20 milioni per chiudere (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER RIQUELME C’È DISTANZA, MA ANCHE OTTIMISMO

Il Calciomercato Roma valuta anche profili Europei. A parte Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus, piace molto Rodrigo Riquelme. Il giocatore dell’Atletico Madrid, secondo il Corriere dello Sport, è ben disposto ad unirsi alla Roma e l’entourage l’ha fatto capire aprendo alla trattativa.

La distanza c’è e non è indifferente. La squadra spagnola chiede 30 milioni per liberare l’esterno offensivo mentre la Roma è disposta a spingersi fino a 20, non un milione di più. Naturalmente ci sarà modo di trattare, anche perché la volontà di Riquelme potrebbe giocare un ruolo chiave.

Calciomercato Roma News/ Rinnovo in vista per Dybala, si lavora per Chiesa e Sorloth (4 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA