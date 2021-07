Calciomercato Roma/ Pedro, Smalling e Dzeko verso l’addio, ma le offerte…

CALCIOMERCATO ROMA: TRE BIG IN USCITA

Con domani comincerà ufficialmente l’era Mourinho, ma nel frattempo la dirigenza della Roma è già al lavoro per il calciomercato estivo, sotto le indicazioni dello stesso Special One. Secondo le ultime voci infatti pare che il tecnico, con Tiago Pinto, abbia già fatto le prime valutazioni della rosa, compilando una lista di possibili esuberi in vista della prossima stagione di Serie A. Nell’elenco, secondo Il Messaggero, anche tre big come Edin Dzeko, Pedro e Chris Smalling, per i quali di fatto il club di Trigoria attende di sentire le prime offerte del calciomercato: che complici i tempi stretti, ancora mancano. Siamo però solo nelle prime battute della finestra di calciomercato estivo e molto potrebbe accadere anche in casa Roma, dove non è da escludere neppure il ripensamento in extremis.

CALCIOMERCATO ROMA: SMALLING ALLA FINESTRA E DZEKO..

Come detto, l’ultima voce del calciomercato della Roma è la messa in piazza di tre big come Pedro, Smalling e Dzeko. Stando alle ultime indiscrezioni, l’addio dell’esterno destro classe 1987 è praticamente certo, tanto che il giocatore si allenerà presto nel gruppo degli esuberi annunciati: lo spagnolo sarà dunque in campo con i vari Nzonzi, Pastore e Coric in attesa di scoprire il proprio destino entro l’estate. Per l’inglese pure la Roma rimane in attesa di sviluppi: dopo la difficile operazione con il Manchester United, il terzino non farebbe parte del progetto di Mourinho e dunque sarebbe in uscita da Trigoria. Sempre che arrivino offerte interessanti per il giocatore, che pure al momento latitano. Ultimo big “in vendita” darebbe poi Edin Dzeko: nonostante il rapporto di sincera stima con il tecnico portoghese, pure Pinto avrebbe cominciato all’agente del bosniaco di “trovargli un’altra squadra”. Pure pare che finora nessuno si sia formalmente fatto avanti per il cartellino di Dzeko (che sarà profilo difficile da rimpiazzare a costi contenuti), ma il giocatore rimane nel mirino di Fenerbahce e Inter.

