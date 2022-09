Uefa multa Juventus, Inter, Milan e Roma/ Fair play finanziario: maxi sanzioni se…

FAIR PLAY FINANZIARIO, SCATTANO MULTE UEFA

Multe dall’Uefa per Juventus, Inter, Milan, Juventus e Roma a causa della violazione delle regole del Fair play finanziario. La sanzione più alta è stata comminata al club giallorosso ed è di 5 milioni di euro. Quattro invece a quello nerazzurro. Multa di 3,5 milioni di euro per i bianconeri, due milioni di euro per i rossoneri. Ma non è finita qui: l’accordo raggiunto dai quattro club italiani con la Uefa prevede l’impegno di questi quattro club di riportare in regola i conti nel più breve tempo possibile.

Nello specifico, il settlement agreement firmato da Roma e Inter prevede il rispetto dei “requisiti di stabilità, come definiti nel Regolamento Uefa Club Licensing and Financial Sustainability – Edizione 2022” entro quattro anni, con un’altra restrizione. Potranno iscrivere nella gestione attuale 23 giocatori in rosa, non 25 come avviene di solito. Invece, Juventus e Milan, alla pari di Besikitas, Monaco, Marsiglia e Paris St Germain, hanno concordato che rientreranno nell’alveo delle regole entro tre anni, quindi non avranno restrizioni alla rosa.

MAXI MULTA SE NON SISTEMANO CONTI

L’analisi condotta ha riguardato gli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli esercizi 2020 e 2021 sono stati oggetto delle misure di emergenza Covid con l’obiettivo di neutralizzare gli effetti negativi della pandemia. Quindi, sono stati valutati come un unico periodo e ai club sono stati concessi adeguamenti specifici per il Covid e per calcolare la media del disavanzo combinato del 2020 e del 2021. Se comunque i club non riuscissero a sistemare i conti entro il termine concordato, andrebbero incontro al pagamento di una maxi multa. Per quanto riguarda le società italiane, 35 milioni di euro per la Roma, 26 per l’Inter, 23 per la Juventus e 15 milioni per il Milan.

Proprio i rossoneri hanno pubblicato un comunicato a stretto giro: “La decisione del Club Financial Control Body della UEFA testimonia la validità della visione strategica che guida l’operato del nostro Club. Proseguiremo con fiducia nel percorso virtuoso verso la sostenibilità finanziaria, in linea con le indicazioni del FFP, impegnandoci con disciplina e costanza per raggiungere il perfetto equilibrio e la sinergia tra risultati sportivi e finanziari: un obiettivo che tutto il mondo del calcio dovrebbe continuare a ricercare”.











