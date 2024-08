CALCIOMERCATO ROMA, ALTRO TASSELLO: PUBILL

Il calciomercato Roma è stato tra i più importanti della Serie A. In attacco è arrivato il grande colpo con l’arrivo di Artem Dovbyk che andrà a sostituire Romelu Lukaku, ora tornato al Chelsea in attesa di capire quando potrà prendere il posto di Osimhen a Napoli.

La zona offensiva è stata ulteriormente migliorata con Matias Soulé mentre a centrocampo Enzo Le Fée aumenterà la qualità e quantità nella zona nevralgica del campo. La Roma però non è ancora totalmente soddisfatta e ora cerca un terzino destro che vada bene con le richieste di De Rossi.

La priorità per la fascia destra ha un nome e cognome ben definito ovvero Marc Pubill dell’Almeria. Il classe 2003, impegnato attualmente ai Giochi Olimpici in attesa della finalissima tra la sua Spagna e la Francia, sarà molto probabilmente il prossimo colpo dei capitolini.

I giallorossi vorrebbero spendere una cifra massima di 20 milioni, ma bisognerà vedere quale sarà la richiesta degli andalusi. Saltato l’acquisto di Bellanova per il muro del Torino e scartata l’ipotesi Assignon, Pubill è diventato il piano A.

CALCIOMERCATO ROMA, SALUTA KARSDORP

Il calciomercato Roma è attivo anche sotto l’aspetto delle cessioni. Stando a quanto riporta Fotomac, quotidiano sportivo turco, Rick Karsdorp avrebbe accettato la proposta del Besiktas e potrebbe chiudere nelle prossime ore.

Il calciatore, già ai margini quando c’era Mourinho sulla panchina della Lupa, non ha convinto nemmeno De Rossi che all’inizio di questa sessione di mercato ha avuto diversi colloqui con lo staff per delineare le linee guida.

La Roma avrà ancora un’amichevole prima del campionato, quella contro l’Everton al Goodison Park di Liverpool. Dopo la trasferta inglese, i giallorossi prepareranno l’esordio in Serie A il 18 agosto con il Cagliari in trasferta per poi debuttare tra le mura amiche contro l’Empoli il 25 agosto.

