CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOVBYK RIFIUTA 1,5 MILIONI PER I GIALLOROSSI

Il calciomercato Roma è sempre più vicino ad accogliere ufficialmente il suo nuovo attaccante con i tifosi già pazzi per l’ucraino Artem Dovbyk che ha scelto la società giallorossa sedotto dal progetto propostogli dalla società. A fare la differenza in questa trattativa, oltre alla ricca offerta dei Friedkin, è stata la volontà del calciatore che ha spinto per approdare in Italia nonostante l’interessamento dell’Atletico Madrid che è stato ad un passo dall’accordo. Tutto ciò è dimostrato ulteriormente dallo stesso Dovbyk che ha deciso di rinunciare a 1,5 milioni di euro che avrebbe ricevuto dal Girona in caso di cessione per via di un accordo sul suo contratto che prevedeva una percentuale sulla vendita da riconoscere direttamente al calciatore. La scelta dell’ucraino ha sbloccato definitivamente la trattativa portando la Roma a chiudere nel giro di poche ore per un attaccante che si presenta al campionato italiano dopo una grande stagione in Liga ed un Europeo poco entusiasmante.

Calciomercato Roma/ Oltre 100 milioni spesi nonostante i vincoli Uefa. Ecco perché (2 agosto 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TENTATIVO IN EXTREMIS PER TANNER TESSMANN

Nonostante tre acquisti pesanti come Dovbyk, Le Fee e Soulé, il calciomercato Roma non è finito ed è alla ricerca di un altro centrocampista che possa portare quantità e qualità al centrocampo di Daniele De Rossi. Il nome delle ultime ore è quello di Tanner Tessmann che piace molto alla Roma dopo aver disputato una grande stagione in Serie B al Venezia. Il centrocampista statunitense è ad un passo dalla Fiorentina che ha già l’accordo con il club veneto ma potrebbe ancora cambiare idea se la Roma dovesse inserirsi dandogli un ruolo centrale nel progetto. Non tutto è ancora definito e lo stesso Tessmann ci ha insegnato come la centralità nel progetto sia tutto rifiutando l’Inter che lo avrebbe lasciato in prestito al Venezia per un anno per poi inserirlo nelle rotazioni del centrocampo nerazzurro.