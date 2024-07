Calciomercato Roma News/ Idea Weghorst, Karsdorp fuori rosa. Chiesa preferisce la Premier (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, CHIESA VUOLE LA PREMIER LEAGUE

Il calciomercato Roma ha un sogno dichiarato: Federico Chiesa. Daniele De Rossi stravede per l’esterno offensivo della Juventus e vista la rottura tra il giocatore ligure e la società bianconera, i giallorossi sono pronti all’assalto definitivo per accaparrarsi uno degli eroi principali degli Europei vinti nel 2021.

Naturalmente non sarà così facile. Il costo è di 20/25 milioni, una cifra che la Roma con qualche cessione potrebbe anche mandar giù a cuore leggero. Il vero problema è la volontà del calciatore: Chiesa non ha mai chiusa all’ipotesi giallorossa, ma ha sempre manifestato di voler approdare in Premier League.

CALCIOMERCATO ROMA, WEGHORST PER L’ATTACCO

Il calciomercato Roma è alla ricerca di un centravanti. Con il mancato rinnovo di Azmoun, il futuro in bilico di Abraham e l’addio di Lukaku, i giallorossi hanno bisogno di aggiungere un attaccante alla propria rosa. Il nome di Sorloth stuzzicava i dirigenti capitolini, ma la richiesta del Villarreal è stata giudicata spropositata.

A proposito di cifre, ci sarebbe un attaccante che potrebbe essere portato a casa per una decina di milioni di euro. Stiamo parlando di Wout Werghorst, centravanti olandese in forza al Burnley. Su di lui ci sarebbe anche l’Ajax, alla ricerca di certezze in Eredivisie, ma non è detto che l’ex Manchester United non possa essere attratto dalla Serie A.

CALCIOMERCATO ROMA, DE ROSSI SCARICA KARSDORP

Tra le certezze sul calciomercato Roma c’è l’addio a Rick Karsdorp. Già ai margini con José Mourinho, il terzino olandese non ha convinto nemmeno De Rossi negli ultimi mesi. Dunque da tenere sotto osservazione le voci e le sirene estere sul calciatore ex Feyenoord.

Il segnale dato da De Rossi è stato forte. Oggi, lunedì 8 luglio, la squadra si ritrovava a Trigoria seppur priva di Nazionali per preparare l’imminente stagione, al via tra poco più di un mese. Karsdorp era presente, ma è stato fatto allenare a parte e non con la squadra. Un chiaro segnale, insomma.

