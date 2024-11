MARIO HERMOSO LASCIA LA ROMA? L’IPOTESI REAL MADRID

Storia di un amore mai nato, rischia di essere questo il titolo dell’avventura di Mario Hermoso alla Roma, perché il capolinea potrebbe essere vicino, nonostante il giocatore spagnolo classe 1995 sia arrivato in giallorosso poco più di due mesi fa, il 2 settembre, firmando a parametro zero dopo che era terminato il precedente contratto con l’Atletico Madrid, il club nel quale Mario Hermoso giocava fin dal 2019 e con il quale ha vinto la Liga spagnola nel 2021.

Essendo disponibile a parametro zero, Mario Hermoso era entrato nel mirino di numerosi club italiani, compresi Inter e Napoli oltre alla Roma, che però è riuscita ad avere la meglio e si è aggiudicata le prestazioni del difensore centrale ad inizio settembre. Finora il bilancio è stato deludente: nove presenze fra campionato ed Europa League, delle quali appena quattro da titolare, con poco spazio specie in Serie A – in Coppa invece ha giocato tre partite per intero. Tutto questo tra un’espulsione contro la Fiorentina, un problema muscolare e naturalmente i guai della Roma, che ha già cambiato due allenatori in questa stagione disgraziata. Se in questo contesto arriva l’interessamento del Real Madrid, è chiaro che chiunque vacillerebbe…

MARIO HERMOSO LASCIA LA ROMA? “NON POSSO CHIUDERE LE PORTE” AL REAL MADRID

Per Mario Hermoso infatti l’addio alla Roma potrebbe aprire le porte del Real Madrid, sarebbe per lui tra l’altro il secondo cambio di “sponda” nella capitale spagnola. Abbiamo infatti detto dei cinque anni trascorsi all’Atletico, ma non possiamo dimenticare che in realtà Mario Hermoso era cresciuto nelle giovanili del Real, giocando anche nella terza e nella seconda squadra, pur senza mai arrivare a fare il debutto con i Blancos. La tentazione è forte, come ha ammesso lo stesso giocatore parlando con il giornale spagnolo AS.

Mario Hermoso ha parlato delle difficoltà della Roma e dell’ambientamento, pur precisando che nonostante tutto nello spogliatoio giallorosso c’è “una buona atmosfera”, che però potrebbe non bastare a trattenerlo in Italia: “Ho 29 anni, ho giocato in Spagna per la maggior parte della mia carriera e mi piace il calcio che si gioca in Liga. Non posso assolutamente chiudere le porte a un ritorno nel mio Paese”. Hermoso ha ammesso di avere letto dell’interessamento da parte del Real Madrid e su questo ha aggiunto: “Io ho fatto parte del settore giovanile del Real Madrid e sarò sempre grato per gli insegnamenti che mi hanno dato”.